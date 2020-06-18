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Ливень за полчаса затопил село в Винницкой области (фото)
В Винницкой области проливные дожди 17 июня привели к подтоплению села Клембовка Ямпольского района. Ливень продолжался около получаса, но за это время пять домов местных жителей оказались в воде, затоплены восемь приусадебных участков.
Вода размыла 300 метров сельской дороги.
Прибывшие на место спасатели откачивают воду мотопомпой. На 18 июня назначен подворовой обход села, чтобы оценить масштабы ущерба от стихии.
От погодных капризов пострадала не только Винницкая, но еще Одесская и Ровенская области. В целом в трех регионах из-за бури повреждена крыша 21 дома, затоплены 18 подворий, рухнули два дерева. Пять колодцев непригодны для использования, поскольку наполнились дождевыми водами.
В северных областях — Житомирской, Киевской, Черниговской — обошлось без подтоплений, но сильным ветром повреждены линии электропередач. Без света остались 69 сел и поселков.
Напомним, синоптики прогнозируют, что дожди с грозами и сильным ветром задержатся до конца недели. Об этом подробно в статье «Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели».
Фото dsns.gov.ua229
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