26.67 / 26.88 29.76 / 30.21
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ливень за полчаса затопил село в Винницкой области (фото)

9:44 18 июня 2020
село

В Винницкой области проливные дожди 17 июня привели к подтоплению села Клембовка Ямпольского района. Ливень продолжался около получаса, но за это время пять домов местных жителей оказались в воде, затоплены восемь приусадебных участков.

село

Вода размыла 300 метров сельской дороги.

дорога

Прибывшие на место спасатели откачивают воду мотопомпой. На 18 июня назначен подворовой обход села, чтобы оценить масштабы ущерба от стихии.

село

От погодных капризов пострадала не только Винницкая, но еще Одесская и Ровенская области. В целом в трех регионах из-за бури повреждена крыша 21 дома, затоплены 18 подворий, рухнули два дерева. Пять колодцев непригодны для использования, поскольку наполнились дождевыми водами.

село

В северных областях — Житомирской, Киевской, Черниговской — обошлось без подтоплений, но сильным ветром повреждены линии электропередач. Без света остались 69 сел и поселков.

Напомним, синоптики прогнозируют, что дожди с грозами и сильным ветром задержатся до конца недели. Об этом подробно в статье «Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели».

Фото dsns.gov.ua

229

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели

Мужчина остановил неуправляемое авто в Харькове

В Харькове мужчина остановил машину с водителем, которому стало плохо за рулем: выяснились новые детали

село

Ливень за полчаса затопил село в Винницкой области (фото)

Коронавирус

Коронавирус атакует украинцев: зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших за сутки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер