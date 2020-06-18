Спорт

Суркис рассказал о зарплатах футболистов в «Динамо» и высказался о войне на Донбассе

Президент киевского «Динамо», пробившегося в финал Кубка Украины, Игорь Суркис в эфире шоу «ТаТоТаке» на YouTube рассказал, сколько денег сейчас зарабатывают его футболисты, какие средства выручил клуб от продажи легионеров, от чего зависит тренерская судьба Алексея Михайличенко и высказал свое мнение во войне на Донбассе.

«Таких игроков как, например, Вербич, очень сложно пригласить в чемпионат Украины. Такие игроки знают себе цену. Уровень УПЛ ниже, зарплаты ниже. А если давать такую зарплату, которая их устроит, то можно испортить микроклимат в команде.

Сегодня в «Динамо» никто даже миллион долларов в год не зарабатывает. Они получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Хотите чуть меньше, играйте в Лиге Европы.

Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать", — сказал Игорь Суркис.

Игорь Михайлович признался, что предложений по польскому защитнику Томашу Кендзере «Динамо» не получало, а вот венгра Тамаша Кадара клуб продал в Китай за хорошие деньги.

«У меня по Кендзере факса не было. Был факс по Кадару. Если хотите спросить, за сколько я его продал — на этот вопрос могу ответить. За 5 млн евро. Правда ли, что «Зенит» предлагал за него 8 млн? Никто ничего за него не предлагал. «Зенит» прощупывал, наверное, сделать интригу между нами и «Шахтером», когда они хотели купить Ракицкого. Предложения официального не получал.

И по Кендзере не получал. Единственное — звонили представители Семина, хотели купить Кендзеру в «Локомотив». Насколько я знаю, с Кендзерой говорили, его в «Динамо» все устраивает, но «сделайте предложение, от которого я бы не мог отказаться». Вот такой был разговор. Бумаг у меня никаких не было.

Мы продали Гонсалеса в парагвайскую «Олимпию». 50 процентов прав на игрока — за 5 млн. Первый транш должен был прийти 15 апреля. Они даже на связь не выходят. Мы пошли в ФИФА. В контракте написано: 5 млн расписано на 2 года. Какой это бизнес хороший.

Мы за него в свое время заплатили, по-моему, 9 с чем-то млн. Первый транш должен был быть 15 апреля. Мы подождали месяц и пошли в ФИФА. В контракте записано, дескать, если первый транш просрочен на 40 дней — штрафные санкции такие-то. Плюс вся сумма должна быть уплачена сразу.

Уверен, мы выиграем это дело, как и по Че Че. Что они делают? Вместо заплатить и пытаться с нами договориться — они идут в суд в Лозанну. Оттягивают время. Так было и по Андре. И они по нему заплатили на 1,5 или 2 млн больше в конечном итоге.

Они затягивают, продают какого-то футболиста, получают деньги и рассчитываются. Вот вся схема", — заявил босс «Динамо».

В ходе беседы президент столичного клуба прокомментировал слухи о том, что Алексею Михайличенко якобы ищут преемника.

«Когда подписывали контракт с Михайличенко, условия были следующие: занять место, которое позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Понимал, что в этом сезоне Михайличенко будет перестраивать команду.

Я верил в то, что Михайличенко будет бороться за первое место. Но и понимал, что может не получиться. Понимал, что он перестроит тренировочный процесс. Условия простые: место, не ниже второго и квалификация в Лигу чемпионов.

Я не хочу обсуждать его контракт по одной простой причине: если бы мы с гарантией были на втором месте, я бы может это обсудил. У меня с Михайличенко абсолютно доверительные отношения. Он прекрасно понимает, что невыполнение задач может повлечь за собой отставку. Все это прописано в контракте", — отметил Игорь Михайлович.

Не стал избегать босс «Динамо» и ответов на острые вопросы. В частности, о войне на Донбассе и позиции политической партии ОПЗЖ, народным депутатом от которой является его брат Григорий Суркис.

«Войну надо прекратить, — отметил Игорь Суркис.

— А против кого мы воюем?

— Мы воюем против России.

— Партия, в которой состоит ваш брат, этого не признает…

— Я же не брат, я высказываю свое мнение. Если мы уберем российских наемников (возможно, это не сама армия), то нам будет проще вернуть наши земли.

И в политику я никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: «Все политики врут, все до единого».

— И ваш брат?

— Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» благодаря победе над «Зарей» вернуло себе второе место в таблице УПЛ.

Фото ФК «Динамо»

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