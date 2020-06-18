Украина

До 7 тысяч смертей к концу года: Ляшко озвучил неутешительный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

Смертность от коронавируса в Украине до конца года может составить до семи тысяч случаев. Такие данные обнародовал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве.

Демонстрируя модели возможного распространения заболеваемости, Ляшко объяснил, что самый оптимистичный сценарий — менее тысячи летальных случаев — в Украине уже невозможен. На сегодня уже зарегистрировано 966 умерших от COVID-19. Нет оснований предполагать, что летом новых летальных случаев не обнаружится.

Пока Украина идет по «желтому» сценарию, отраженному на графике. Заканчивается такое развитие эпидемии четырьмя тысячами летальных случаев на конец года. Тем не менее, есть риск выйти на черную кривую на графике, если карантинные нормы не будут соблюдаться.

По информации Ляшко, на сегодня в Украине умирает каждый из 30 заболевших.

Напомним, 18 июня в Украине зарегистрирован очередной коронавирусный антирекорд по количеству выявленных заболевших за сутки.

Фото Виктор Ляшко/Facebook



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