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Назарбаев получил положительный тест на COVID-19
Первый президент Казахстана — 79-летний Нурсултан Назарбаев — заразился коронавирусом. Согласно официальной информации, тест Назарбаева оказался положительным. Политик самоизолировался и пока работает дистанционно.
Ситуация с COVID-19 в Казахстане далека от благополучной. За последние сутки заболевание подтвердилось почти у тысячи человек (991). Столица Нур-Султан на втором месте по числу заболевших (127 за сутки). Всего в столице Казахстана число заболевших приближается к четырем тысячам (3852). Медучреждения принимают только тяжелых и среднетяжелых пациентов.
Напомним, в феврале жители Казахстана устроили массовые уличные протесты против помещения в больницы людей с симптомами коронавируса. Дошло до того, что люди вытаскивали из медучреждений матрасы и кровати и требовали запретить больным въезд в страну.15
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».