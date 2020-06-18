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В Минздраве заявили, что коронавирусом в Украине могут болеть 132 тыс. человек
В Украине заболеваемость коронавирусом может быть втрое выше официально объявленной: не 34 тысячи случаев, а 132 тысячи. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в среднем заражение коронавирусом выявляют лишь в 30% случаев болезни. Остальные заразившиеся не обращаются к врачам, либо болезнь проходит бессимптомно. Такую мировую статистику допустимо распространить и на Украину.
«Украина наверняка не исключение. Мы сделали модель и включили туда данные ВОЗ… В среднем в мире выявляются 30% случаев, в Китае в эпидемию выявляли 31%, Украина доходила в мае до 40−45 процентов выявления случаев (заболевания)… В среднем в Украине потенциально могли заболеть 132 тысячи людей. Но эти данные не подтвержденные, это модельная ситуация. Для точного результата начато ИФА-тестирование», — объяснил Ляшко.
Напомним, в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля и сохранили масочный режим в общественных местах из-за серьезного роста заболеваемости.71
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