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Под Запорожьем оригинально проучили ушлых воров (видео)
В поселке Акимовка Запорожской области местные жители сами наказали дерзких воров. Пойманных на горячем мужчин облили зеленкой и заставили в таком виде бежать по улицам. Чтобы воры не скрылись, за ними следовал автомобиль.
Машина сиреной привлекала внимание жителей поселка к неординарной акции.
Воры во время «забега» должны были нести плакат с надписью «Мы воруем у стариков».
Напомним, ранее в Запорожье за сорванный флаг подростков наказали, заставив облиться зеленкой. Также зеленка часто идет в ход на политических митингах как способ выразить возмущение в адрес особенно одиозных личностей.340
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