Гламур

Двукратная «Мисс Танец на пилоне» Великобритании внезапно умерла в 27 лет

В возрасте 27 лет внезапно скончалась Джесс Линн Норрис из английского города Болтон, которая дважды побеждала на национальном конкурсе «Мисс Танец на пилоне» в Великобритании (Miss Pole Dance UK) — в 2011 и в 2015 годах. Причина смерти не называется.

Как сообщает издание Daily Mail, в апреле Джесс писала в соцсети Facebook, что тяжело переносит карантин, пребывая в стрессе и чувствуя себя одинокой. Известная танцовщица на шесте, которая основала собственную студию в возрасте 15 лет, ранее сотрудничала с организациями, оказывающими помощь людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярный корейский певец умер при загадочных обстоятельствах в 28 лет.



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