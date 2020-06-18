- 15:24 Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса
- 15:24 В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП
- 15:22 В Раде не хотят видеть Шкарлета главой Минобразования
- 15:03 Министр Степанов на своем месте, — Карасев
- 15:00 Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме
- 14:55 «Фармацевтическая отрасль не стала сверхприбыльной из-за коронавируса – спрос на лекарства упал», — эксперт
- 14:54 Германия обвинила Кремль в заказном убийстве грузинского офицера в Берлине
- 14:39 Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: почему «закрыли» судебные слушания
- 14:35 Совет ЕС продлил «крымские» санкции против России
- 14:34 Найден мертвым мужчина, который изрезал ножом двухлетнего сына под Запорожьем
- 14:31 Бывшего мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым
- 14:31 Вакарчук ответил на отказ нардепов лишать его мандата
Двукратная «Мисс Танец на пилоне» Великобритании внезапно умерла в 27 лет
В возрасте 27 лет внезапно скончалась Джесс Линн Норрис из английского города Болтон, которая дважды побеждала на национальном конкурсе «Мисс Танец на пилоне» в Великобритании (Miss Pole Dance UK) — в 2011 и в 2015 годах. Причина смерти не называется.
Как сообщает издание Daily Mail, в апреле Джесс писала в соцсети Facebook, что тяжело переносит карантин, пребывая в стрессе и чувствуя себя одинокой. Известная танцовщица на шесте, которая основала собственную студию в возрасте 15 лет, ранее сотрудничала с организациями, оказывающими помощь людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярный корейский певец умер при загадочных обстоятельствах в 28 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!