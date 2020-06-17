Популярный корейский певец умер при загадочных обстоятельствах в 28 лет (фото, видео)

Гламур

Южнокорейский певец Йохан (Yohan), настоящее имя которого Ким Йон-хван, скончался в возрасте 28 лет. Родственники поп-звезды отказались сообщить причину и обстоятельства его смерти. Как пишет издание The Sun, Йохан c 2017 года был участником группы TST, ранее известной, как Top Secret. В январе группа выпустила новый альбом под названием «Countdown». Дебютировал Йохан в шоу-бизнесе в 2015 году в составе группы NOM.

Прощание с певцом состоится 17 июня в больнице города Синчоне. А похороны пройдут на следующий день на кладбище города Йонъин, в 40 километрах от столицы страны Сеула.

Певцу исполнилось 28 лет в апреле

Группа TST

Это уже пятый случай смерти молодой южнокорейской звезды за последний год. 12 февраля стало известно о кончине 24-летней корейской актрисы Го Су Чжон. В декабре 2019-го года нашли мертвым 27-летнего актера Чха Ин-ха. В в ноябре умерла 28-летняя певица и актриса Гу Хара. А в октябре покончила с собой 25-летняя поп-певица Солли.

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