- 15:24 В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП
- 15:22 В Раде не хотят видеть Шкарлета главой Минобразования
- 15:03 Министр Степанов на своем месте, — Карасев
- 15:00 Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме
- 14:55 «Фармацевтическая отрасль не стала сверхприбыльной из-за коронавируса – спрос на лекарства упал», — эксперт
- 14:54 Германия обвинила Кремль в заказном убийстве грузинского офицера в Берлине
- 14:39 Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: почему «закрыли» судебные слушания
- 14:35 Совет ЕС продлил «крымские» санкции против России
- 14:34 Найден мертвым мужчина, который изрезал ножом двухлетнего сына под Запорожьем
- 14:31 Бывшего мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым
- 14:31 Вакарчук ответил на отказ нардепов лишать его мандата
- 14:22 До +30: синоптик рассказала о погоде до конца недели и в выходные дни
Министр Степанов на своем месте, — Карасев
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в ток-шоу на телеканале «112 Украина» отметил правильность работы министра здравоохранения Максима Степанова.
В ходе беседы, анализируя программу нового правительства, политолог Вадим Карасев обратил внимание на часть программы по здравоохранению.
«Основной приоритет сейчас — это медицина», — прокомментировал он.
Вадим Карасев отметил, что конкретные предложения по развитию и реструктуризации отрасли предоставил Минздрав только под руководством Максима Степанова. По его словам, сегодня лишь в сфере здравоохранения действуют разумно, правильно и взвешенно. Эксперт также отметил, что увеличение заработной платы медицинским работникам — безусловно, правильное решение.
«Первое — это увеличили зарплату медикам, второе — собираются увеличивать зарплату медикам второго и третьего звена, и это правильно», — заявил политолог.
По его мнению, именно министр здравоохранения Максим Степанов является движущей силой развития медицины в Украине, и он высоко оценивает его профессионализм.
«Все, что делают по медицине, — все правильно, и министр Степанов, в том числе на своем месте», — сказал Карасев.62
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!