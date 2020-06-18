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Украина

Министр Степанов на своем месте, — Карасев

15:03 18 июня 2020
Министр здравоохранения Максим Степанов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в ток-шоу на телеканале «112 Украина» отметил правильность работы министра здравоохранения Максима Степанова.

В ходе беседы, анализируя программу нового правительства, политолог Вадим Карасев обратил внимание на часть программы по здравоохранению.

«Основной приоритет сейчас — это медицина», — прокомментировал он.

Вадим Карасев отметил, что конкретные предложения по развитию и реструктуризации отрасли предоставил Минздрав только под руководством Максима Степанова. По его словам, сегодня лишь в сфере здравоохранения действуют разумно, правильно и взвешенно. Эксперт также отметил, что увеличение заработной платы медицинским работникам — безусловно, правильное решение.

«Первое — это увеличили зарплату медикам, второе — собираются увеличивать зарплату медикам второго и третьего звена, и это правильно», — заявил политолог.

По его мнению, именно министр здравоохранения Максим Степанов является движущей силой развития медицины в Украине, и он высоко оценивает его профессионализм.

«Все, что делают по медицине, — все правильно, и министр Степанов, в том числе на своем месте», — сказал Карасев.

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