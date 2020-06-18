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Роскошный гол украинца вывел его команду в финал Кубка Чехии (видео)
Полузащитник молодежной сборной Украины и «Слована» (Либерец), права на которого принадлежат киевскому «Динамо», принес своему клубу путевку в финал Кубка Чехии по футболу.
У полуфинальной встрече на поле «Сигмы» из Оломоуца 22-летний украинец при счете 1:0 нанес шикарный удар со штрафного и в итоге помог своей команде, игравшей с 73-й минуты в меньшинстве, отпраздновать успех — 2:1.
В решающем матче турнира «Слован» 1 июля сыграет против пражской «Спарты», которая в полуфинале одолела «Викторию» (2:1).
Напомним, что воспитанник запорожского футбола Алибеков защищает цвета «Слована» с прошлого года. В 15 поединках нынешнего сезона он забил один мяч.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отразил 11-метровый удар в поединке чемпионата Испании.
Фото ФК «Слован»16
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