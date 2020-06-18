Бывший тренер «Барселоны» признался, что неизлечимо болен (фото)

Спорт

Бывший тренер «Барселоны» и главный тренер «Сельты» 53-летний Хуан Карлос Унсуэ во время специальной пресс-конференции на стадионе «Камп Ноу» заявил, что болен неизлечимой болезнью — боковым амиотрофическим склерозом (БАС), который со временем приводит к параличу.

«Я хочу обнародовать свое текущее состояние здоровья. У меня подтвердили диагноз, установленный в прошлом году. У меня — БАС, который асимметрично влияет на мои конечности. К сожалению, не существует никакого лечения, за исключением таблеток, которые замедляют развитие заболевания», — заявил Хуан Карлос Унсуэ.

Отметим, что во время игровой карьеры Унсуэ выступал на позиции вратаря. С 2003 года он трудился тренером. Помимо «Барселоны» и «Сельты», специалист работал в «Нумансии» и «Расинге». Будучи помощником легендарных Франка Райкарда, Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике в «Барсе», специалист завоевал 27 титулов. В 2017 году специалиста рассматривали в качестве главного тренера «Барселоны», но в итоге он возглавил «Сельту».

Хуан Карлос Унсуэ успешно помогал в работе знаменитому тренеру Луису Энрике

Напомним, что боковой амиотрофический склероз был диагностирован у бывшего голландского футболиста Фернандо Риксена, который скончался в сентябре прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике от рака умерла маленькая дочь.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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