- 19:21 Трехкратный олимпийский чемпион умер в 47 лет
- 19:14 Доказательства для Гааги: переброску российской военной техники на Донбасс удалось снять с беспилотника
- 19:02 Праздник Святейшего Сердца Иисуса: как католики отмечают торжество
- 18:51 Украину внесли в ТОП-20 самых опасных стран мира
- 18:45 Тела хранить негде: в Одессе собирают деньги на морозильную камеру для морга «коронавирусной» больницы
- 18:31 В Раде заступились за банкротов, накопивших долги на карантине: что решили нардепы
- 18:20 Макрон прилетел в Лондон к принцу Чарльзу и нарушил социальную дистанцию
- 18:02 Звезда "Вар'яти-шоу" впервые станет отцом
- 17:51 Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика
- 17:49 Части Киева, отключенной из-за масштабной аварии, вернули электричество
- 17:48 Умерла сестра Джона Кеннеди
- 17:29 Оставил документы, деньги и телефон: в Польше ищут таинственно исчезнувшего украинского программиста
Тела хранить негде: в Одессе собирают деньги на морозильную камеру для морга «коронавирусной» больницы (фото)
Собирать деньги на покупку морозильной камеры для морга одной из одесских больниц начали волонтеры БФ «Корпорация монстров». Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Катерина Ножевникова. Поводом для нестандартного поста в соцсети и обращения к одесситам известного волонтера стала смерть пациентки больницы, являющейся опорной в борьбе с COVID-19. Тела умерших пациентов здесь держать негде, хотя Минздрав обязал в связи с эпидемией коронавируса хранить их до получения результатов ПЦР-теста. На это нередко уходит десять суток…
«Согласно приказу № 4 от 27 марта 2020 года, пациенты, умершие от инфекционного возбудителя COVID-19, должны быть захоронены в специальном мешке и закрытом гробу. Пациенты, которые умерли и анализ ПЦР еще не получен, должны находиться в морге до получения анализа. А анализ ПЦР мы иногда ждем 5, 6, 10 дней. Каким образом хранить в 40-градусную жару тело, не имея морозильной камеры в морге, в приказе не указано», — пишет Ножевникова.
Она с ужасом констатирует: «Сегодня в нашей опорной больнице умерла женщина. Это случается. Наверное, мы уже все к этому привыкли. В нашей больнице на месте холодильной камеры — два стола. Для вскрытия. И всё…
Я изучаю морозильную камеру: фронтальная загрузка, боковая загрузка, ширина, высота. Количество «посадочных мест». Да, именно так называют количество отсеков для тел в больницах и моргах".
Волонтер сообщает, что изучает документацию и чертежи, чтобы в дальнейшем хоть как-то облегчить труд младшего медперсонала, а это в основном женщины.
«…Документы обсуждаю с милейшей Людмилой, представителем производителя из Чернигова… Как собирать камеру внутри старого здания, как каталка с ходу заезжает в камеру, если загрузка фронтальная, и как будет не очень удобно загружать сбоку. У нас работают практически одни женщины. Как сделать, чтобы им было удобно, подскажите…
Я очень боюсь смерти. Но уже привыкла, что мы иногда заказываем маленькие гробы, что у нас есть свои знакомые похоронные агенты и что нам нужна морозильная камера… для хранения людей", — констатирует глава фонда.
Она информирует, что стоимость камеры — около 120 тысяч гривен, производители обещали сделать небольшую скидку. Специальная каталка обойдется в 37 тысяч.
Однако средства найти необходимо: когда человек уходит, он достоин большего, чем черный пакет…
«Страшно, когда умирают люди, которые могли бы еще жить и жить. Пациентке было чуть больше 50 лет…
Кто хочет помочь нам в приобретении такого страшного, но очень важного аппарата для больницы, присоединяйтесь. И, пожалуйста, не пишите: «Где наше государство?». Его нет…
Жизнь продолжается. Мойте руки, пожалуйста. Старайтесь пройтись лишний раз пешком. Не толпитесь в магазинах", — заключает Катерина Ножевникова.
Руководители города и области, профильные департаменты хранят «обет молчания». Неунывающие одесситы убеждены: «У нас денег, наверное, больше, чем у государственного и местных бюджетов. Они почему-то постоянно пусты. Даже после выделения миллиардов на борьбу с этой инфекцией…» И оптимистично добавляют: «Хочешь „там“ сохраниться — в морозилку. Пока еще здесь и за свой счет…»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, смертность от коронавируса в Украине до конца года может составить около семи тысяч случаев.
Напомним, 18 июня в Украине зарегистрирован очередной коронавирусный антирекорд по количеству выявленных заболевших за сутки.290
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!