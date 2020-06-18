Общество и люди

Собирать деньги на покупку морозильной камеры для морга одной из одесских больниц начали волонтеры БФ «Корпорация монстров». Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Катерина Ножевникова. Поводом для нестандартного поста в соцсети и обращения к одесситам известного волонтера стала смерть пациентки больницы, являющейся опорной в борьбе с COVID-19. Тела умерших пациентов здесь держать негде, хотя Минздрав обязал в связи с эпидемией коронавируса хранить их до получения результатов ПЦР-теста. На это нередко уходит десять суток…

«Согласно приказу № 4 от 27 марта 2020 года, пациенты, умершие от инфекционного возбудителя COVID-19, должны быть захоронены в специальном мешке и закрытом гробу. Пациенты, которые умерли и анализ ПЦР еще не получен, должны находиться в морге до получения анализа. А анализ ПЦР мы иногда ждем 5, 6, 10 дней. Каким образом хранить в 40-градусную жару тело, не имея морозильной камеры в морге, в приказе не указано», — пишет Ножевникова.

Она с ужасом констатирует: «Сегодня в нашей опорной больнице умерла женщина. Это случается. Наверное, мы уже все к этому привыкли. В нашей больнице на месте холодильной камеры — два стола. Для вскрытия. И всё…

Я изучаю морозильную камеру: фронтальная загрузка, боковая загрузка, ширина, высота. Количество «посадочных мест». Да, именно так называют количество отсеков для тел в больницах и моргах".

Волонтер сообщает, что изучает документацию и чертежи, чтобы в дальнейшем хоть как-то облегчить труд младшего медперсонала, а это в основном женщины.

«…Документы обсуждаю с милейшей Людмилой, представителем производителя из Чернигова… Как собирать камеру внутри старого здания, как каталка с ходу заезжает в камеру, если загрузка фронтальная, и как будет не очень удобно загружать сбоку. У нас работают практически одни женщины. Как сделать, чтобы им было удобно, подскажите…

Я очень боюсь смерти. Но уже привыкла, что мы иногда заказываем маленькие гробы, что у нас есть свои знакомые похоронные агенты и что нам нужна морозильная камера… для хранения людей", — констатирует глава фонда.

Она информирует, что стоимость камеры — около 120 тысяч гривен, производители обещали сделать небольшую скидку. Специальная каталка обойдется в 37 тысяч.

Однако средства найти необходимо: когда человек уходит, он достоин большего, чем черный пакет…

«Страшно, когда умирают люди, которые могли бы еще жить и жить. Пациентке было чуть больше 50 лет…

Кто хочет помочь нам в приобретении такого страшного, но очень важного аппарата для больницы, присоединяйтесь. И, пожалуйста, не пишите: «Где наше государство?». Его нет…

Жизнь продолжается. Мойте руки, пожалуйста. Старайтесь пройтись лишний раз пешком. Не толпитесь в магазинах", — заключает Катерина Ножевникова.

Руководители города и области, профильные департаменты хранят «обет молчания». Неунывающие одесситы убеждены: «У нас денег, наверное, больше, чем у государственного и местных бюджетов. Они почему-то постоянно пусты. Даже после выделения миллиардов на борьбу с этой инфекцией…» И оптимистично добавляют: «Хочешь „там“ сохраниться — в морозилку. Пока еще здесь и за свой счет…»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, смертность от коронавируса в Украине до конца года может составить около семи тысяч случаев.

Напомним, 18 июня в Украине зарегистрирован очередной коронавирусный антирекорд по количеству выявленных заболевших за сутки.

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