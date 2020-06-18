Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион умер в 47 лет (фото)

Федерация водного поло Венгрии сообщила, что 18 июня из-за рака поджелудочной железы умер легендарный ватерполист, трехкратный олимпийский чемпион Тибор Бенедек. Прославленному спортсмену было 47 лет.

Чемпион мира и Европы представлял Венгрию на пяти Олимпиадах, завоевав «золото» Игр в Сиднее (2000 год), Афинах (2004-й) и Пекине (2008-й). С 65 голами Тибор занимает второе место в списке лучших бомбардиров-ватерполистов в истории Олимпийских игр.

Легенда водного поло Тибор Бенедек побеждал на Олимпийских играх в Сиднее-2000, Афинах-2004 и Пекине-2008

В 2013--2016 годах Бенедек работал главным тренером сборной Венгрии, завоевав с подопечными «золото» чемпионата мира и «серебро» первенства Европы. В 2008 году ватерполист стал почетным гражданином Будапешта, а в 2016-м его включили в Международный зал славы плавания.

Став тренером, прославленный ватерполист привел сборную Венгрии к триумфу на чемпионате мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 49 лет скончался легендарный биатлонист Халвард Ханевольд.

Фото total-waterpolo.com

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