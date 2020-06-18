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Никакой суеты: гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака
Суббота, 20 июня, — это день, не терпящий суеты и спешки.
«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Отличный период для получения знаний — сумеете легко усвоить новую информацию.
Телец
Прекрасное время для укрепления нужных связей, удастся заручиться поддержкой влиятельных лиц.
Близнецы
Вероятнее всего, львиную долю времени придется потратить на исправление допущенных кем-то ошибок. Вечер посвятите полноценному отдыху.
Рак
При решении важных вопросов стоит прислушаться к советам друзей или родственников старшего возраста.
Лев
Отдых на природе в кругу семьи поможет восстановить физическое и эмоциональное состояние.
Дева
День хорош для борьбы с вредными привычками — будет довольно легко настроиться на нужный лад.
Весы
Звезды говорят: если вы одиноки, то сегодня именно тот день, когда сможете встретить свою судьбу, поэтому внимательнее смотрите по сторонам.
Скорпион
Спокойно наблюдайте за развитием происходящих событий и поймете, в каком направлении следует двигаться дальше.
Стрелец
Уделите пристальное внимание состоянию желудочно-кишечного тракта, откажитесь от тяжелой и вредной пищи.
Козерог
Необдуманные действия могут привести к негативным результатам.
Водолей
Не откладывайте в долгий ящик реализацию посетившей вас сегодня идеи.
Рыбы
Благоприятный день, сулящий немало ярких событий и прекрасных возможностей.
Хорошего вам дня!
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