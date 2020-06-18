Гороскоп

Никакой суеты: гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака

Суббота, 20 июня, — это день, не терпящий суеты и спешки. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака.

Овен

Отличный период для получения знаний — сумеете легко усвоить новую информацию.

Телец

Прекрасное время для укрепления нужных связей, удастся заручиться поддержкой влиятельных лиц.

Близнецы

Вероятнее всего, львиную долю времени придется потратить на исправление допущенных кем-то ошибок. Вечер посвятите полноценному отдыху.

Рак

При решении важных вопросов стоит прислушаться к советам друзей или родственников старшего возраста.

Лев

Отдых на природе в кругу семьи поможет восстановить физическое и эмоциональное состояние.

Дева

День хорош для борьбы с вредными привычками — будет довольно легко настроиться на нужный лад.

Весы

Звезды говорят: если вы одиноки, то сегодня именно тот день, когда сможете встретить свою судьбу, поэтому внимательнее смотрите по сторонам.

Скорпион

Спокойно наблюдайте за развитием происходящих событий и поймете, в каком направлении следует двигаться дальше.

Стрелец

Уделите пристальное внимание состоянию желудочно-кишечного тракта, откажитесь от тяжелой и вредной пищи.

Козерог

Необдуманные действия могут привести к негативным результатам.

Водолей

Не откладывайте в долгий ящик реализацию посетившей вас сегодня идеи.

Рыбы

Благоприятный день, сулящий немало ярких событий и прекрасных возможностей.

Хорошего вам дня!

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