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Спорт

У чемпиона мира по футболу конфисковали Rolls-Royce за 310 тысяч долларов (фото)

22:50 18 июня 2020
Поль Погба

Полиция Манчестера задержала чемпиона мира Поля Погба за рулем его дорогущего Rolls-Royce. Оказалось, что некогда самый дорогой футболист мира (в 2016-м «Манчестер Юнайтед» заплатил за его переход «Ювентусу» 105 млн евро) рассекал по Туманному Альбиону на авто стоимостью 310 тысяч долларов на французских номерах, так и не сменив номерной знак, сообщает The Sun.

По информации издания, Погба временно остался без автомобиля. Полиция конфисковала транспортное средство, пока футболист не устранит проблему. Полю, зарабатывающему в «МЮ» 17 млн евро в год, предстоит заплатить штраф в 150 фунтов стерлингов (примерно 166 евро) плюс по 20 фунтов (22 евро) за каждый день простоя.

Добавим, что в Великобритании нужно зарегистрировать свой автомобиль в течение двух недель после его импорта. А иностранные авто, которые находятся на Туманном Альбионе более шести месяцев в году, должны быть оснащены британскими номерами.

Кстати, автопарк француза насчитывает больше десятка машин и оценивается примерно в 2 миллиона евро.

Напомним, что почти весь нынешний сезон 27-летний француз пропустил из-за травмы, сыграв за «МЮ» лишь в семи матчах АПЛ, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Поль Погба провел карантин в роскошном особняке.

Фото thesun.co.uk

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