Мини и золото: названы самые модные летние платья

Гламур

Стилист Ильяс Сахтара рассказал о трендах наступившего сезона

Жаркая пора года — самое время для того, чтобы нарядиться в платье. В нынешнем летнем сезоне разнообразие этого предмета женского гардероба, как никогда, велико. Известный стилист, ведущий проекта «Місія: краса"на канале «Украина» Ильяс Сахтара, специально для «ФАКТОВ» назвал основные тренды летних платьев.

- Основной критерий для этого женственного предмета гардероба — скорее, не форма, а длина, — рассказал Ильяс. — Сейчас очень актуально мини. Поэтому смело можно выбирать короткие трапециевидные платья или наряды стиле Кейт Миддлтон. Только более укороченные варианты, не такие пуританские, как у герцогини.

- Но не всем может пойти короткая длина!

- Если мини не позволяет надеть фигура, актуальна и миди-длина. Правда, она чаще касается вариаций юбок. На самом деле, сейчас мода совершенно не категорична, как это было еще несколько лет назад.

- Какие ткани предпочтительнее для платьев?

- Летом, безусловно, хлопок. Или легкий трикотаж. В моде золотые оттенки — от яркого, до патины. К платьям, как и ко всей одежде относится актуальность джинсового образа «с ног до головы». А вот белый цвет стал уже просто классикой.

- Есть особые детали кроя?

— Главная деталь лета — пышные рукава. Они могут быль с оборками, буфами, воланами, даже гипертрофированные. Это очень красиво. Еще один «кричащий» тренд — тропические принты и цветочные мотивы. Самые смелые могут надеть прозрачные или полупрозрачные платья.

- А, любимые многими, платья свободного кроя?

— Оверсайз немного изменился. Он структурировался и балахон уже не так актуален. Но любительницы подобных нарядов могут выйти из положения, подпоясав платье ремешком.

Ранее Ильяс Сахтара рассказывал «ФАКТАМ» об основных трендах весеннего сезона.

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter