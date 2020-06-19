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Мини и золото: названы самые модные летние платья
Стилист Ильяс Сахтара рассказал о трендах наступившего сезона
Жаркая пора года — самое время для того, чтобы нарядиться в платье. В нынешнем летнем сезоне разнообразие этого предмета женского гардероба, как никогда, велико. Известный стилист, ведущий проекта «Місія: краса"на канале «Украина» Ильяс Сахтара, специально для «ФАКТОВ» назвал основные тренды летних платьев.
- Основной критерий для этого женственного предмета гардероба — скорее, не форма, а длина, — рассказал Ильяс. — Сейчас очень актуально мини. Поэтому смело можно выбирать короткие трапециевидные платья или наряды стиле Кейт Миддлтон. Только более укороченные варианты, не такие пуританские, как у герцогини.
- Но не всем может пойти короткая длина!
- Если мини не позволяет надеть фигура, актуальна и миди-длина. Правда, она чаще касается вариаций юбок. На самом деле, сейчас мода совершенно не категорична, как это было еще несколько лет назад.
- Какие ткани предпочтительнее для платьев?
- Летом, безусловно, хлопок. Или легкий трикотаж. В моде золотые оттенки — от яркого, до патины. К платьям, как и ко всей одежде относится актуальность джинсового образа «с ног до головы». А вот белый цвет стал уже просто классикой.
- Есть особые детали кроя?
— Главная деталь лета — пышные рукава. Они могут быль с оборками, буфами, воланами, даже гипертрофированные. Это очень красиво. Еще один «кричащий» тренд — тропические принты и цветочные мотивы. Самые смелые могут надеть прозрачные или полупрозрачные платья.
- А, любимые многими, платья свободного кроя?
— Оверсайз немного изменился. Он структурировался и балахон уже не так актуален. Но любительницы подобных нарядов могут выйти из положения, подпоясав платье ремешком.
Ранее Ильяс Сахтара рассказывал «ФАКТАМ» об основных трендах весеннего сезона.127
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