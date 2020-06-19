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Украина

Суд в Хмельницком оштрафовал всех участников скандального "кофе-брейка", за исключением Зеленского

16:06 19 июня 2020
Кофе в компании Зеленского

Хмельницкий горрайонный суд вынес решение о применении штрафных санкций к высокопоставленным чиновникам, включая главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко, за нарушение карантина в кафе 3 июня 2020 года. Напомним, в отношении Владимира Зеленского суд приостановил производство и обратился за разъяснением в Верховный Суд.

И хотя один из правонарушителей на заседание не явился, каждого из них признали виновным и назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

«Каждый из них (кроме президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен», — говорится в сообщении суда.

Также с нарушителей взыскан судебный сбор на общую сумму 420,4 гривен.

Напомним, ранее выяснилось, что президент Владимир Зеленский, у чьей жены диагностировали коронавирус, продолжает ездить на работу в офис.

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