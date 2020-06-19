Украина

Суд не решился оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение им карантина в кафе. Судьи решили, что глава государства является неприкосновенным лицом.

Тем не менее в Верховный Суд будет направлено обращение с просьбой разъяснить, можно ли привлечь президента к административной ответственности, сообщает УНИАН.

3 июня во время поездки президента в Хмельницкий он посетил официально закрытое на период карантина кафе, где сидел за одним столиком с руководителем Офиса Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой областной администрации Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Семчишиным.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кофейни выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — написал глава государства в Instagram в комментарии к фото из кафе.

Уже 4 июня стало известно о намерении полиции рассмотреть вопрос о возможном привлечении президента и сопровождавших его лиц к ответственности за нарушение карантинных норм, а 10 июня Нацполиция сообщила о составлении административных протоколов.

Отметим, что в тот же день Зеленский снова нарушил карантин в кафе — уже в Каменец-Подольском.

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