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Когда заключать сделки и стричься: лунный календарь на неделю
О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 22 по 28 июня 2020 года, — когда участвовать в судебных разбирательствах, отказываться от свиданий и поливать растения эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
(Гороскоп на июнь для всех знаков зодиака читайте здесь.)
22 июня
Символ дня: рог изобилия
Характеристика: день благоприятен для начала важных дел — к этому времени можно приурочить проекты, которые до сих пор откладывались из-за их сложности.
Бизнес и финансы: можно заключать сделки и подписывать договоры, а также покупать и продавать движимое и недвижимое имущество.
Личная жизнь: отсутствие взаимопонимания с близким человеком может привести к ссоре.
Здоровье: болезни этого дня кратковременны и быстро проходят, тем не менее пускать их на самотек не стоит.
Уход за внешностью: от манипуляций с волосами лучше отказаться.
Спорт: можно выполнять упражнения любой сложности.
Дом, сад, огород: в саду нежелательно обрезать ветки. Дома можно заниматься любыми делами.
23 июня
Символ дня: гепард, готовящийся к прыжку
Характеристика: день активной борьбы добра и зла. Чтобы избежать обиды со стороны агрессивно настроенных людей, нужно быть готовым дать им отпор.
Бизнес и финансы: можно принимать важные решения — они окажутся правильными.
Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми чревато ссорой.
Здоровье: с лечением болезней не стоит тянуть — при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу.
Уход за внешностью: посещение салона красоты лучше перенести на другой день.
Спорт: спортом рекомендуется заниматься без особого энтузиазма.
Дом, сад, огород: растения нуждаются в поливе. От домашних дел лучше отказаться.
24 июня
Символ дня: райское древо
Характеристика: не стоит браться за новые дела, лучше подтянуть уже существующие «хвосты».
Бизнес и финансы: финансовые и бизнес-проекты этого дня очень быстро принесут солидные дивиденды.
Личная жизнь: от романтического свидания лучше отказаться — оно может не оправдать возложенных на него ожиданий.
Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому при первых симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться не только на внешности, но и на состоянии здоровья волос.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной — надо отдать предпочтение йоге или пилатесу.
Дом, сад, огород: растения нуждаются в поливе. День подходит для любых домашних дел.
25 июня
Символ дня: единорог
Характеристика: принимая важные решения, важно просчитывать возможные риски и тщательно взвешивать все «за» и «против».
Бизнес и финансы: не самый лучший день для финансовых операций.
Личная жизнь: можно — независимо от пола — признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.
Здоровье: при первом же недомогании необходимо обращаться к врачу и начинать лечение.
Уход за внешностью: идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами.
Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: можно высаживать и пересаживать плодовые деревья и кустарники. От домашних дел лучше отказаться.
26 июня
Символ дня: облака
Характеристика: рекомендуется отказаться от активных действий в пользу созерцательности.
Бизнес и финансы: успешными обещают быть научные исследования.
Личная жизнь: хороший день для прощения и примирения с близкими людьми.
Здоровье: болезни этого дня не опасны, если только они не касаются верхних дыхательных путей — с такими недугами лучше не шутить.
Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела и делать омолаживающие маски.
Спорт: спортом и физкультурой рекомендуется заниматься на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно обрабатывать землю, подкармливать и поливать растения. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
27 июня
Символ дня: роза ветров
Характеристика: энергию, которая в этот день будет бить через край, нужно направлять в мирное русло.
Бизнес и финансы: можно решать важные вопросы с начальством.
Личная жизнь: в этот день слова имеют материальную силу, поэтому нужно быть острожными в пожеланиях, высказываемых в адрес близких людей.
Здоровье: чтобы не заболеть, нужно гулять на свежем воздухе, чаще проветривать помещения и пить витамины.
Уход за внешностью: стричься в этот день не рекомендуется.
Спорт: спортом и физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: растения можно поливать и подкармливать, от обрезки и пикировки лучше отказаться. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
28 июня
Символ дня: ларец с сокровищами
Характеристика: день завершения всех начатых ранее дел.
Бизнес и финансы: благоприятное время для судебных разбирательств.
Личная жизнь: день подходит для общения с людьми из прошлого — одноклассниками или сокурсниками.
Здоровье: особого внимания потребует желудок — чтобы он не давал поводов для беспокойства, лучше на время сесть на диету.
Уход за внешностью: стрижка улучшит не только внешний вид, но и состояние здоровья.
Спорт: физкультурой и спортом лучше заниматься без энтузиазма.
Дом, сад, огород: можно поливать и удобрять растения. Домашние дела нужно свести к минимуму.
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