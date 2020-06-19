Гороскоп

Когда заключать сделки и стричься: лунный календарь на неделю

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 22 по 28 июня 2020 года, — когда участвовать в судебных разбирательствах, отказываться от свиданий и поливать растения эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

(Гороскоп на июнь для всех знаков зодиака читайте здесь.)

22 июня

Символ дня: рог изобилия

Характеристика: день благоприятен для начала важных дел — к этому времени можно приурочить проекты, которые до сих пор откладывались из-за их сложности.

Бизнес и финансы: можно заключать сделки и подписывать договоры, а также покупать и продавать движимое и недвижимое имущество.

Личная жизнь: отсутствие взаимопонимания с близким человеком может привести к ссоре.

Здоровье: болезни этого дня кратковременны и быстро проходят, тем не менее пускать их на самотек не стоит.

Уход за внешностью: от манипуляций с волосами лучше отказаться.

Спорт: можно выполнять упражнения любой сложности.

Дом, сад, огород: в саду нежелательно обрезать ветки. Дома можно заниматься любыми делами.

23 июня

Символ дня: гепард, готовящийся к прыжку

Характеристика: день активной борьбы добра и зла. Чтобы избежать обиды со стороны агрессивно настроенных людей, нужно быть готовым дать им отпор.

Бизнес и финансы: можно принимать важные решения — они окажутся правильными.

Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми чревато ссорой.

Здоровье: с лечением болезней не стоит тянуть — при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу.

Уход за внешностью: посещение салона красоты лучше перенести на другой день.

Спорт: спортом рекомендуется заниматься без особого энтузиазма.

Дом, сад, огород: растения нуждаются в поливе. От домашних дел лучше отказаться.

24 июня

Символ дня: райское древо

Характеристика: не стоит браться за новые дела, лучше подтянуть уже существующие «хвосты».

Бизнес и финансы: финансовые и бизнес-проекты этого дня очень быстро принесут солидные дивиденды.

Личная жизнь: от романтического свидания лучше отказаться — оно может не оправдать возложенных на него ожиданий.

Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому при первых симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться не только на внешности, но и на состоянии здоровья волос.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной — надо отдать предпочтение йоге или пилатесу.

Дом, сад, огород: растения нуждаются в поливе. День подходит для любых домашних дел.

25 июня

Символ дня: единорог

Характеристика: принимая важные решения, важно просчитывать возможные риски и тщательно взвешивать все «за» и «против».

Бизнес и финансы: не самый лучший день для финансовых операций.

Личная жизнь: можно — независимо от пола — признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Здоровье: при первом же недомогании необходимо обращаться к врачу и начинать лечение.

Уход за внешностью: идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: можно высаживать и пересаживать плодовые деревья и кустарники. От домашних дел лучше отказаться.

26 июня

Символ дня: облака

Характеристика: рекомендуется отказаться от активных действий в пользу созерцательности.

Бизнес и финансы: успешными обещают быть научные исследования.

Личная жизнь: хороший день для прощения и примирения с близкими людьми.

Здоровье: болезни этого дня не опасны, если только они не касаются верхних дыхательных путей — с такими недугами лучше не шутить.

Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела и делать омолаживающие маски.

Спорт: спортом и физкультурой рекомендуется заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно обрабатывать землю, подкармливать и поливать растения. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

27 июня

Символ дня: роза ветров

Характеристика: энергию, которая в этот день будет бить через край, нужно направлять в мирное русло.

Бизнес и финансы: можно решать важные вопросы с начальством.

Личная жизнь: в этот день слова имеют материальную силу, поэтому нужно быть острожными в пожеланиях, высказываемых в адрес близких людей.

Здоровье: чтобы не заболеть, нужно гулять на свежем воздухе, чаще проветривать помещения и пить витамины.

Уход за внешностью: стричься в этот день не рекомендуется.

Спорт: спортом и физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: растения можно поливать и подкармливать, от обрезки и пикировки лучше отказаться. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

28 июня

Символ дня: ларец с сокровищами

Характеристика: день завершения всех начатых ранее дел.

Бизнес и финансы: благоприятное время для судебных разбирательств.

Личная жизнь: день подходит для общения с людьми из прошлого — одноклассниками или сокурсниками.

Здоровье: особого внимания потребует желудок — чтобы он не давал поводов для беспокойства, лучше на время сесть на диету.

Уход за внешностью: стрижка улучшит не только внешний вид, но и состояние здоровья.

Спорт: физкультурой и спортом лучше заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: можно поливать и удобрять растения. Домашние дела нужно свести к минимуму.

Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака.

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