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Лукашенко всех достал: эксперт оценил вероятность «майдана» в Беларуси
В Беларуси нарастают протестные настроения против президента Александра Лукашенко. Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» .
«Происходит восстание народа против „Саши Три процента“. Такие клички просто так не прилипают. Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. И, конечно, свою роль сыграла пандемия. То, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву. Ненависть к нему просто зашкаливает», — считает Санников.
Он отметил, что в нынешней избирательной кампании есть кандидаты, которые смогут конкурировать с Лукашенко.
«Но реальный конкурент Лукашенко — сам народ. Конечно, в Беларуси не будет майдана. Будет плошча», — сказал политик (по-белоруски плошча — это площадь).
По его словам Лукашенко, отправляет в тюрьмы своих оппонентов, но это режиму уже не поможет.
Ранее сообщалось, что Лукашенко сказал, кого видит следующим президентом Беларуси.
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