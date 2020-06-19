26.62 / 26.83 29.67 / 30.08
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лукашенко всех достал: эксперт оценил вероятность «майдана» в Беларуси

18:33 19 июня 2020
Александр Лукашенко

В Беларуси нарастают протестные настроения против президента Александра Лукашенко. Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» .

«Происходит восстание народа против „Саши Три процента“. Такие клички просто так не прилипают. Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. И, конечно, свою роль сыграла пандемия. То, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву. Ненависть к нему просто зашкаливает», — считает Санников.

Он отметил, что в нынешней избирательной кампании есть кандидаты, которые смогут конкурировать с Лукашенко.

«Но реальный конкурент Лукашенко — сам народ. Конечно, в Беларуси не будет майдана. Будет плошча», — сказал политик (по-белоруски плошча — это площадь).

По его словам Лукашенко, отправляет в тюрьмы своих оппонентов, но это режиму уже не поможет.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сказал, кого видит следующим президентом Беларуси.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Лукашенко

Лукашенко всех достал: эксперт оценил вероятность «майдана» в Беларуси

врач-инфекционист Евгений Игорович

Почему растет заболеваемость COVID-19? Давайте включим здравый смысл

полицейский

Украинке, нарушившей самоизоляцию в Польше, грозит 8 лет тюрьмы

избиение

Молодчиков, избивших в Киеве водителя трамвая за требование надеть маски, будут судить за хулиганство

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер