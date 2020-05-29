Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом Беларуси

Мир

Раздражающий Путина своей независимостью президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

Такое заявление он сделал во время общения с работниками Минского тракторного завода, передает БЕЛТА.

«У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте: пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — заявил Лукашенко.

При этом, очевидно, осознавая неоднозначность своего высказывания, президент соседней страны поспешил сделать реверанс в сторону потенциальных кандидатов-женщин, похвалив то, как у них организован процесс сбора подписей.

«Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался — эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся», — отметил глава Беларуси.

Как известно, это далеко не первое дискриминационное отношение Александра Григорьевича относительно роли женщин в белорусской политике.

К примеру, в 2015 году во время выборов он говоря о своих оппонентах, так высказался о первой в Беларуси женщине-кандидате на пост главы государства Татьяне Короткевич: «У нас у президента полномочий куча — от безопасности до экономики, которые пока человек в юбке, наверное, не сможет исполнять».

Отметим, что сейчас сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси ведут 14 инициативных групп, в том числе их кандидатами являются четыре женщины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выборы президента Беларуси должны пройти 30 августа 2020 года в день рождения Лукашенко. Ему тогда исполнится 66 лет. В общем Александр Лукашенко руководит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом, не были признаны легитимными.

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