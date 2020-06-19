Экс-пилота Формулы-1, ранее потерявшего во время гонки обе ноги, сбил грузовик (фото, видео)

Спорт

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди, в свое время потерявший в страшной аварии обе ноги, серьезно пострадал во время тренировки спортсменов с ограниченными возможностями на трассе недалеко от итальянской Пьенцы.

Как сообщает Corriere della Sera, четырехкратный паралимпийский чемпион на одном из спусков потерял контроль над своим велосипедом с ручным приводом, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

По показаниям свидетелей, после аварии 53-летний Дзанарди какое-то время был в сознании и мог говорить. Спасатели прибыли на место происшествия только через 20 минут, но потребовалось еще какое-то время, чтобы доставить гонщика, получившего многочисленные травмы головы, до вертолета, а затем — в больницу Сиены. После операции, длившейся два с половиной часа, пострадавшего поздно вечером 19 июня перевели в отделение интенсивной терапии.

Отметим, что 19 лет назад, жизнь итальянского гонщика IndyCar, куда он перешел после выступлений в Формуле-1 (45 стартов в Гран-при!), разделилась на «до» и «после». В сентябре 2001 года во время гонки на немецком «Лаузицринге» Дзанарди попал в страшную аварию (соперник влетел в его машину на скорости 354 км/ч!). Медики едва спасли Алекса и были вынуждены ампутировать ему обе ноги: одну на уровне бедра, вторую — у колена.

«Я не мог поднять руки, — вспоминал те страшные дни Алекс Дзанарди. — Я весь был в трубках и проводах: у меня было больше телеметрии, чем у болидов Формулы-1! А потом жена Даниэла сказала мне, что я потерял ноги. Но это все равно был хороший день: по крайней мере, я остался жив. Доктора спасли мою жизнь, ведь к моменту доставки в больницу у меня оставалось меньше литра крови. Думаю, на то, что я выживу, ставила только моя жена».

Дзанарди покинул больницу спустя 48 дней, перенеся 16 операций. Уже через месяц он научился ходить заново на протезах, а спустя год… вернулся в гонки, выступая в чемпионате WTCC и других сериях.

Но наибольших успехов знаменитый гонщик добился в гонках на велосипедах с ручным приводом. Он — четырехкратный паралимпийский чемпион Лондона и Рио-де-Жанейро и 12-кратный чемпион мира по паравелоспорту.

Алекс Дзанарди — четырехкратный паралимпийский чемпион по паравелоспорту

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Фото Getty Images

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