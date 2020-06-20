Белорусы массово вышли на антилукашенковские акции протеста (фото, видео)

Мир

Начавшиеся в четверг в Минске акции в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны во время президентской избирательной кампании продолжились в пятницу, 19 июня, в столице и других городах Беларуси.

Причина — в том, что именно в этот день заканчивается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты, отмечают «Радио Свобода» и tut.by.

Сообщается, что люди вышли на улицы Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен.

Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности.

При этом в Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты.

Кроме того, правоохранители задержали несколько журналистов.

Как известно, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИК. Двое претендентов из гонки вышли. Кроме того, Комитет госконтроля сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента Виктора Бабарико по подозрению в финансовых махинациях.

Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, в Беларуси «происходит восстание народа против «Саши Три процента». Санников убежден, что Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. При этом свою роль сыграла пандемия — то, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву для протестов.

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