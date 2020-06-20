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Украина

Зеленский заменил Ермака в набсовете "Укроборонпрома" на секретаря СНБО времен Кучмы

4:55 20 июня 2020
Горбулин Владимир

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, решил отказаться от использования «Студии Квартал 95» в качестве «кузницы кадров» и на смену «новым лицам» приходят «старые» и опытные управленцы.

Так, в пятницу, 19 июня, глава государства подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром», которым вывел из него руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщили в ОП.

Таким образом, Зеленский прекратил полномочия Ермака в набсовете госконцерна, и ввел в его состав первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина. При этом в указе говорится, что его назначение было произведено по согласию.

Как известно, в октябре прошлого года Зеленский ввел в набсовет Ермака и генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского.

Напомним, что Владимир Горбулин с 1996 по 1999 годы являлся секретарем СНБО Украины. Позже он возглавлял Государственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса страны, руководил разработкой Государственной программы развития вооружения и военной техники и Концепцией структурной перестройки оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию Владимир Горбулин высказал мыль о том, что незаконная аннексия Крыма и война на Донбассе стали для Украины некой проверкой на прочность, и пока что мы выдерживаем эту проверку.

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