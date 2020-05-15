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- 13:00 При Зеленском более 30 «кварталовцев» стали чиновниками и депутатами
При Зеленском более 30 «кварталовцев» стали чиновниками и депутатами
За год президентства Владимира Зеленского государственные должности заняли более 30 человек, связанных со «Студией Квартал 95».
Как сообщает в своем Facebook Комитет избирателей Украины, 12 человек, получивших государственные должности, раньше непосредственно работали в «Студии Квартал 95». Остальные были сотрудниками ее дочерних структур, предоставляли услуги компании, были знакомыми или родственниками Зеленского.
«Студия Квартал 95″ превратились в кузницу кадров для новой власти», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Так, в офисе президента работают Андрей Ермак, Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Сергей Шефир, Ирина Победоносцева. В органах безопасности: Иван Баканов, Владислав Бухарев, Александр Пашков.
Много «кварталовцев» и в центральных органах исполнительной власти, а также среди нардепов от «Слуги народа».
Ранее сообщалось, что в адрес команды Зеленского прозвучало резкое заявление от ее бывшего члена.375
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.