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Бывший футбольный вратарь, подавшийся в модели, умер в 26 лет (фото)
Экс-вратарь бразильского футбольного клуба «АБС» Виллиан Круз умер в 26-летнем возрасте из-за сердечного приступа.
«Правление клуба от имени директоров, советников, игроков и болельщиков выражает соболезнования по поводу смерти экс-голкипера клуба Виллиана Круза. Он был частью команды с 2011 по 2016 год. Выражаем самое искреннее сочувствие семье и друзьям в этот момент боли и грусти», — говорится в официальном обращении «АБС».
Футболист, последним клубом которого был «Сан-Бернарду», завершил профессиональную карьеру в прошлом году. В последнее время Виллиан Круз жил в Сан-Паулу, работая парикмахером и моделью.
Голкипер Виллиан Круз завершил футбольную карьеру в прошлом году
К сожалению, это далеко не первая смерть футболиста в Бразилии за последнее время. К примеру, в апреле 22-летний футболист «Гуарани» Тьяго Кортес умер во время обычной физиопроцедуры, а 21-летний игрок «Индепендьенте» Кайо Фелипе погиб от удара током после запуска воздушного змея.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сына экс-футболиста сборной Бразилии Бето застрелили в Рио-де-Жанейро.
Фото ФК «АБС»122
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