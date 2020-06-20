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Ушел из жизни легендарный футболист «Интера» (фото, видео)
В субботу, 20 июня, в возрасте 78 лет скончался легендарный футболист великого «Интера» времен Эленио Эрреры Марио Корсо, сообщил официальный Twitter миланского клуба.
Корсо или «Божественная левая нога», как называли футболиста болельщики, выступал за «Интер» целых 16 (!) лет (в 1957--1973 годах) и в 509 матчах во всех турнирах забил 94 мяча. В футболке миланского гранда полузащитник выиграл четыре титула чемпиона Италии, два Кубка европейских чемпионов и два Межконтинентальных кубка.
В составе «Интера» знаменитый футболист по два раза выиграл Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок
Кстати, в ноябре 1958 года благодаря голу в ворота «Болоньи» Корсо в 17 лет, три месяца и пять дней стал самым молодым бомбардиром в истории «сине-черных».
В составе сборной Италии Марио Корсо провел 23 матча, четырежды поразив ворота соперников. Завершив карьеру футболиста в «Дженоа», итальянец тренировал «Лечче», «Катандзаро», «Интер», «Мантову» и «Барлетту».
Марио Корсо тренировал таких звезд мирового футбола, как Роберто Баджо и Роналдо
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн.
Фото Twitter ФК «Интер»237
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