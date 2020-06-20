- 15:45 Смертельное «французское» ДТП под Одессой: в столкновении автомобилей Renault погибли два человека
- 15:30 Чуда не случилось: тяжело больной сын Виктора Павлика обратился к одноклассникам в соцсети
- 14:25 Дружить "против" России? Что стоит за совместными разработками вооружения Украиной и Беларусью
- 14:11 Как унять боль в суставе? На прямой линии «ФАКТОВ» — врач-ортопед Евгений Скобенко
- 13:45 Земельный спор с соседями пенсионер с Полтавщины «порешал» с помощью гранаты
- 13:22 Какая дистанция? В сети показали видео "забитой" отдыхающими Кирилловки
- 12:50 В России умер автор знаменитой "На заре" Олег Парастаев
- 12:39 Бывший футбольный вратарь, подавшийся в модели, умер в 26 лет
- 12:17 Ефремова проверили на вменяемость: что решили врачи
- 12:04 Еще одна страна Европы разрешила въезд туристам из Украины
- 11:50 В Днепре хулиганы разгромили трамвай и избили водителя
- 11:34 «Шахтер» — «Александрия»: где смотреть онлайн матчи 27-го тура чемпионата Украины
Смертельное «французское» ДТП под Одессой: в столкновении автомобилей Renault погибли два человека (фото)
Утром в субботу, 20 июня, два автомобиля производства французского концерна Renault столкнулись на 276-м километре трассы Киев — Одесса в Савранском районе Одесской области. Напомним, ранее на 405-м километре автодороги Киев — Одесса произошло с участием маршрутки, повлекшее человеческие жертвы.
В результате столкновения от внедорожника Renault Duster, «оппонентом» которого был грузовик-тягач Renault Magnum, мало что осталось. Два человека, находившиеся в салоне Renault Duster, скончались от полученных травм на месте происшествия.
Известно, что оба авто двигались в одном направлении и что внедорожник врезался в грузовик. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало.
«В результате аварии погибли женщина-водитель, 1974 года рождения, и ее пассажир. Известно, что погибшая — из Днепропетровской области, информации о погибшем мужчине пока нет: спасатели сейчас извлекают его тело из искореженного салона», — сообщили в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о резонансном ДТП на трассе Одесса — Киев вблизи столицы: в районе озера Круглик легковушка на полном ходу врезалась в джип, стоявший перед светофором.80
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Смертельное «французское» ДТП под Одессой: в столкновении автомобилей Renault погибли два человека (фото)
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.