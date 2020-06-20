Происшествия

Смертельное «французское» ДТП под Одессой: в столкновении автомобилей Renault погибли два человека (фото)

Утром в субботу, 20 июня, два автомобиля производства французского концерна Renault столкнулись на 276-м километре трассы Киев — Одесса в Савранском районе Одесской области. Напомним, ранее на 405-м километре автодороги Киев — Одесса произошло с участием маршрутки, повлекшее человеческие жертвы.

В результате столкновения от внедорожника Renault Duster, «оппонентом» которого был грузовик-тягач Renault Magnum, мало что осталось. Два человека, находившиеся в салоне Renault Duster, скончались от полученных травм на месте происшествия.

Известно, что оба авто двигались в одном направлении и что внедорожник врезался в грузовик. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало.

«В результате аварии погибли женщина-водитель, 1974 года рождения, и ее пассажир. Известно, что погибшая — из Днепропетровской области, информации о погибшем мужчине пока нет: спасатели сейчас извлекают его тело из искореженного салона», — сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о резонансном ДТП на трассе Одесса — Киев вблизи столицы: в районе озера Круглик легковушка на полном ходу врезалась в джип, стоявший перед светофором.

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