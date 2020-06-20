Красавица Билодид блеснула в образе Мэри Поппинс (фото)

Спорт

Двукратная чемпионка мира по дзюдо, 19-летняя украинская красавица Дарья Билодид, недавно похваставшаяся отдыхом с отцом на море, продолжает удивлять своих поклонников.

На сей раз киевлянка разместила на своей странице в Instagram фото в образе Мэри Поппинс (героини сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс, няни-волшебницы, воспитывавшей детей в одной из лондонских семей).

Поклонники Даши, совмещающей тренировки с необычными фотосессиями, оценили новый образ девушки. «Самая красивая Mary Poppins за всю ее историю», «Даша-принцесса», «Красавица», — пишут в комментариях к фото подписчики. Всего за час пост самой молодой в истории чемпионки мира по дзюдо набрал более 12 тысяч лайков.

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Кстати, совсем недавно Дарья Билодид ответила в соцсети на вопрос, за что она любит вид спорта, которым занимается.

«Меня недавно спросили, за что я так сильно люблю дзюдо. Я ответила: „За все“. За тяжелые тренировки, поездки на соревнования и тренировочные сборы, за общение со спортсменами и даже за то, что нужно ограничивать себя во многих отношениях. И, самое главное, за свою мечту, цель и нереальные эмоции», — написала спортсменка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид в детстве хотела стать кассиром.

Фото Instagram

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