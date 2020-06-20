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Сильнейший ливень затопил Москву: впечатляющие фото и видео

19:52 20 июня 2020
дождь

На Москву 20 июня обрушился ливень с грозой и градом. Климатологи уже подсчитали, что за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. Из-за ливня были затоплены несколько улиц.

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Особенно ярко стихия проявилась на тех шоссе, что были расположены в низинах. Десятки автомобилей и мотоциклисты оказались в водной ловушке, а пешеходы переходили дорогу по колено в воде.

Неправильно спроектированные ливневки обернулись для Москвы полностью затопленными подземными переходами. Припаркованные во дворах машины погрузились в воду до уровня оконных стекол.

Сильный ветер повалил как минимум десять деревьев в городской черте. Были и пострадавшие от стихии. В парке «Коломенское» мужчина и женщина не успели найти укрытие и пострадали от удара молнии.

Напомним, ранее над Белгородской областью России пронесся смерч, а в Ставрополье ураган опрокинул грузовики на трассе.

Фото Lentach/Twitter

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