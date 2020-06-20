«Шахтер» дожал «Александрию» и оформил на «Олимпийском» 13-й чемпионский титул: видео голов

Спорт

В субботу, 20 июня, на столичном «Олимпийском» досрочно определился чемпион Украины по футболу. За пять туров до финиша «золото» премьер-лиги четвертый год подряд и 13-й раз в истории добыл донецкий «Шахтер», завоевавший право стартовать в следующей Лиге чемпионов прямо с группового турнира.

Чемпионат Украины. 27-й тур

20 июня (суббота)

«Шахтер» — «Александрия» — 3:2 (Тайсон, 13, с пенальти, Тете, 60, 78 — Банада, 48, Третьяков, 51, с пенальти).

«Шахтер»: Пятов, Сиприано (Коноплянка, 77), Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко (Тете, 57), Патрик (Хочолава, 86), Маркос Антонио, Тайсон, Марлос (Коваленко, 86), Мораес.

Футболисты «Александрии» прибыли в столицу на игру с «Шахтером» после двух сокрушительных поражений в УПЛ — от «Динамо» (1:5) и от «Десны» (1:5) и, понятное дело, горели желанием показать в матче с грандом достойный футбол. Впрочем, у подопечных Луиша Каштру мотивация была не ниже: победа на «Олимпийском» гарантировала «оранжево-черным» чемпионский титул.

Дончане быстро повели в счете, когда Тайсон на 13-й минуте мощным ударом с 11-метровой отметки поразил ворота Билыка, заменившего на последнем рубеже гостей опытного Панькива (хотя пенальти был назначен за фол… за пределами штрафной площадки). При этом, открыв счет в поединке, бразилец встал на одно колено и почтил тем самым память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после жестокого задержания полицейскими.

1:0 Тайсон (13-я мин., с пенальти)

До перерыва горняки контролировали ситуацию на поле, при этом позволяя себе действовать в эконом-режиме. И не удивительно, что счет на табло до ухода соперников на отдых не изменился.

А в начале второго тайма гости вылили на без пяти минут чемпиона ушат холодной воды. Сначала Банада головой вколотил мяч в сетку после подачи углового, а через три минуты мяч в штрафной «Шахтера» встретился с рукой Матвиенко, и рефери назначил пенальти. Третьяков с пенальти был точен — 1:2.

1:1 Банада (48-я мин.)

1:2 Третьяков (51-я мин., с пенальти)

Через несколько минут Ковалец мог увеличить преимущество «Александрии» в счете, но чуть сплоховал. А вот только-только вышедшего на замену бразильца Тете точность не подвела — 2:2.

2:2 Тете (60-я мин.)

Поняв, что слегка запахло жареным, горняки в оставшееся время прибавили в движении, и таки вырвали победу, а с ней и чемпионский титул. На 78-й минуте вышедший на замену Коноплянка удачно ассистировал Тете, и бразилец оформил «дубль» — 3:2. Первый трофей в тренерской карьере португальца Луиша Каштру.

3:2 Тете (78-я мин.)

Отметим, что «Шахтер» 13-й раз выиграл чемпионат Украины, еще на шаг приблизившись к достижению «Динамо» (15 титулов). Если же учитывать все трофеи времен независимости Украины, то горняки опередили своего принципиального оппонента: у «Шахтера» — 35 побед в турнирах (по 13 титулов в чемпионате и Кубке Украины, 8 — в национальном Суперкубке и 1 — в Кубке УЕФА), у «Динамо» — 34 (15 — чемпионат страны, 11 — Кубок Украины и 8 — Суперкубок). Впрочем, подопечные Алексея Михайличенко могут восстановить статус-кво уже в этом сезоне, если выиграют решающий матч Кубка Украины.

Кстати, в общей истории клубов «Динамо» по-прежнему намного опережает «Шахтер» — 62 трофея (34 украинских титула плюс 13 побед в чемпионате Советского Союза, 9 — в Кубке СССР, 3 — в Суперкубке Союза, 2 — в Кубке кубков 1 — в Суперкубке Европы) против 40 (35 украинских трофеев, плюс 4 Кубка СССР, 1 — Суперкубок Союза).

По иронии судьбы, именно 20 июня 1993 года киевское «Динамо» оформило свой первый чемпионский титул в независимой Украине. Спустя 27 лет в этот день поздравления принимает «Шахтер».

19 июня (пятница)

«Ворскла» — «Днепр-1» — 2:0 (Степанюк, 19, 48).

«Мариуполь» — «Львов» — 3:0 (Фомин, 5, 27, Кащук, 90+4).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 71 очко (27 матчей);

2. «Динамо» — 52 (26);

3. «Десна» — 49 (26);

4. «Заря» — 49 (26);

5. «Александрия» — 43 (27);

6. «Колос» — 26 (26);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (26);

8. «Мариуполь» — 30 (26);

9. «Ворскла» — 26 (26);

10. «Олимпик» — 23 (26);

11. «Львов» — 22 (27);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»).

Также в рамках 27-го тура будут сыграны матчи: «Десна» — «Заря» (21 июня) и «Динамо» — «Колос» (22 июня). Поединок «Карпаты» — «Олимпик» не состоится из-за того, что два футболиста донецкой команды сдали положительный тест на коронавирус.

Фото ФК «Шахтер»

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