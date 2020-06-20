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В Киеве три наряда полиции спасали от пешеходов водителя, въехавшего в остановку (видео)
В Киеве на Троещине автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Случилось ДТП в районе улице Лаврухина. Собравшаяся толпа хотела устроить самосуд, но водителя спасли полицейские.
Прибывшие три экипажа полиции оградили место столкновения. Остановочный комплекс от удара был сильно поврежден, опрокинулся и нуждается в ремонте. Видео с места ДТП размещено на странице Киев Оперативный.
Свидетели говорят, что на остановке дожидались транспорта двое человек. Они вовремя заметили угрозу и успели убежать до того, как машина въехала в сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Водители, собравшиеся на место ДТП, говорили, что за несколько минут до аварии автомобиль-нарушитель ехал, игнорируя правила и не соблюдая установленный в городе скоростной режим.
Напомним, с 1 июня в Киеве работает система фото- и видеофиксации на дорогах, призванная выявлять любителей скорости. Кроме того, в городе увеличено число патрулей с приборами TruCAM.166
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