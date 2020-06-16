21 июня 2020

В третье воскресенье июня во многих странах мира — в Нидерландах, США, Франции, Китае, Японии, Великобритании и других — отмечается День отца. Так повелось, что цветами этого дня являются розы: красные — если отец ещё жив, и белые — если его с вами нет. Обычно в этот день отцам принято дарить подарки и устраивать семейные праздники, пользуясь поводом высказать родному человеку слова благодарности и признательности не только за появление на свет Божий, но и за всё то доброе и мудрое, чем любящие отцы на протяжении всей своей жизни делятся с детьми.

У каждого из нас сегодня есть хороший повод задуматься над сказанным. А пока вы думаете, попробую рассказать вам одну небольшую притчу, как говорится, в тему. Однажды отец с малолетним сыном шествовали по жарким улицам старого города. Отец сидел верхом на осле, а сынишка шёл рядом, держа в руках уздечку.

— Бедный мальчик, — обратился к ним прохожий. — Он ведь, наверное, выбился из сил, едва поспевая за ослом, на котором восседает отец. Неужели вам совсем не жалко своего ребёнка?

Пристстыженный отец, проехав ещё с десяток метров, не выдержал и, спустившись на землю, посадил на своё место сына. Идут они дальше. Когда вдруг слышат замечание другого прохожего:

— Это где ж такое видано? Мальчишка, как тот султан, сидит верхом на осле, а его немолодой отец должен семенить рядом?! Ну, не позор ли?

Мальчику стало так неловко, что он попросил отца сесть вместе с ним на осла. Так они и продолжили свой путь, сидя вдвоём на бежавшем мелкой трусцой животном.

— Люди добрые, — вдруг воскликнул следующий прохожий, наблюдавший эту картину. — Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? У несчастного ослика уже нет сил передвигаться, а эти двое — и старый, и малый — решили совсем его уморить!

Спешились отец с сыном и решили дальше идти пешком, дабы ни у кого уже не вызывать упрёков в свой адрес. Но перед самым своим домом всё-таки услышали новое замечание:

— Ну, это уже просто ни в какие ворота не лезет — отец с сыном сбивают себе ноги в кровь, а рядом с ними вышагивает этот бездельник-осёл, которого они даже не решаются нагрузить чем-нибудь полезным!..

Завёл отец сына во двор, дал доброму ослику пригоршню его любимого зерна и сказал, обращаясь к наследнику своему:

— Вот так, сын, будет всегда — что бы мы ни делали, обязательно найдётся кто-то, кто будет с этим не согласен, и начнёт пытаться вкладывать своё видение в наши головы. Давай-ка мы лучше будем жить собственным умом. Прислушиваясь к чужим советам, но поступая по-своему…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.