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На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия
Полиция расследует гибель 38 щенков на борту самолета МАУ. Собак перевозили рейсом из «Борисполя» в Торонто (Канада) 13 июня. Животные были размещены в грузовом отсеке лайнера. Когда самолет прибыл в аэропорт назначения, канадцы были в ужасе: в соцсетях рассказывали о массовой гибели щенков и о шокирующих условиях перевозки животных.
Сейчас полиция Киевской области подтвердила, что десятки собак действительно погибли во время перелета. Будут проверены условия транспортировки щенков. Пока что инцидент расследуется, как жестокое обращение с животными (ст. 299 Уголовного кодекса).
Первой о массовой гибели щенков на борту МАУ сообщила канадка Эбби Лорензен. Приехав в аэропорт Торонто им. Пирсона, женщина была потрясена, когда увидела в каких условиях перевозят животных. По ее словам, на борт были загружены более 500 питомцев (по некоторым данным — 572), из них более четырех десятков погибли. Скончавшихся животных прямо в переносках отправили в контейнер для мусора.
Вскоре канадка опубликовала видео, дающее представление, что пришлось пережить щенкам. Сначала животных в переносках долго грузили на борт при полуденной жаре свыше 30 градусов, потом «живому грузу» пришлось дожидаться разрешения на вылет и только после этого состоялся 12-часовой перелет.
В Канаде, со своей стороны, тоже подключились к расследованию. Инспекторы агентства CFIA полагают, что породистых щенков и котят везли из Украины в Канаду для перепродажи. Реализовывать питомцев предполагалось через популярную торговую интернет-площадку.
Авиакомпания МАУ сначала написала пост в Facebook о том, что не знает о случившемся инциденте. «В авиакомпанию не поступали претензии ни со стороны отправителей, ни от получателей в Канаде о том, что перевозка животных происходила неправильно», — говорилось в заявлении компании 16 июня. 19 июня был опубликован пост с извинениями и обещаниями расследовать трагический случай.
Напомним, в феврале МАУ поменяла правила перевозки животных на борту самолета. В аэропорту «Борисполь» уточнили, что к перевозке допускаются питомцы не младше семи месяцев. Собаки тяжелее 8 килограммов перевозятся в багажном отсеке.
Фото bella. tinker2016/Facebook59
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!