Происшествия

В страшной аварии на трассе Днепр – Запорожье погибли двое взрослых и ребенок: фото и видео с места трагедии

В Днепропетровской области на трассе Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье случилось страшное ДТП. Разогнавшийся легковой автомобиль не заметил на трассе фуру и на полном ходу влетел в разворачивающийся грузовик.

В Nissan Maxima находились семеро человек: мужчины впереди, женщины с детьми на руках — на заднем сидении. Трое после удара погибли. До приезда врачей скончались двое молодых мужчин и трехлетняя девочка.

Автомобиль был настолько сильно смят, что спасателям пришлось разрезать груду металла гидравлическим инструментом.

Двоих женщин-пассажирок Nissan отвезли в областную больницу им. Мечникова. Двух детей — младенца 2019 года рождения и пятилетнего мальчика — в областную детскую клинику. Водитель фуры не пострадал.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Информатор.

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Напомним, на трассе Киев — Чернигов легковой автомобиль влетел в фуру, а происходящее на дороге очевидцы описывали как «огненный ад». А в Ровенской области из-за столкновения легкового авто с фурой погибла семья.

Фото dp.informator.ua, dp.dsns.gov.ua

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