26.63 / 26.83 29.68 / 30.05
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В страшной аварии на трассе Днепр – Запорожье погибли двое взрослых и ребенок: фото и видео с места трагедии

8:59 21 июня 2020
днепр дтп

В Днепропетровской области на трассе Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье случилось страшное ДТП. Разогнавшийся легковой автомобиль не заметил на трассе фуру и на полном ходу влетел в разворачивающийся грузовик.

дтп

В Nissan Maxima находились семеро человек: мужчины впереди, женщины с детьми на руках — на заднем сидении. Трое после удара погибли. До приезда врачей скончались двое молодых мужчин и трехлетняя девочка.

дтп

Автомобиль был настолько сильно смят, что спасателям пришлось разрезать груду металла гидравлическим инструментом.

дтп

Двоих женщин-пассажирок Nissan отвезли в областную больницу им. Мечникова. Двух детей — младенца 2019 года рождения и пятилетнего мальчика — в областную детскую клинику. Водитель фуры не пострадал.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Информатор.

Видео 18+

Напомним, на трассе Киев — Чернигов легковой автомобиль влетел в фуру, а происходящее на дороге очевидцы описывали как «огненный ад». А в Ровенской области из-за столкновения легкового авто с фурой погибла семья.

Фото dp.informator.ua, dp.dsns.gov.ua

373

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

взрыв

Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первое фото и видео ЧП

лодка

Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки (фото, видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

самолет и щенки

На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер