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Происшествия

Под завалами могут быть люди: очевидцы рассказали о взрыве на Позняках в Киеве (видео)

11:05 21 июня 2020
взрыв

В Киеве на месте взрыва в девятиэтажке на проспекте Григоренко под завалами находятся люди. Ведется спасательная операция. Взрыв прогремел около 10 часов утра, когда большинство жильцов находились в квартирах.

Из пострадавшего подъезда эвакуирован 21 человек. Еще одного жильца извлекли из-под завалов рухнувших квартир. Троих человек готовятся вытаскивать после расчистки обвалившихся конструкций.

В девятиэтажном здании разрушены квартиры на этажах с четвертого по седьмой. Журналист Влад Антоненко сообщает, что есть угроза обрушения верхних этажей — восьмого и девятого.

В районных группах в соцсетях жители Харьковского массива выдвигают версии о причинах взрыва. Жильцы отмечают, что накануне чувствовали запах газа. Только жалобы поступали не от жителей пострадавшего дома, а от жильцов соседнего здания.

дом

Также очевидцы вспоминают, что незадолго до взрыва в доме меняли газовые счетчики.

Напомним, взрыв в доме в Дарницком районе прогремел утром 21 июня. На месте работают спасатели и техника, приехали кареты «скорых» и полиция.

Фото ДСНС України/Facebook

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