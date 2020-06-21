- 11:18 Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертве
- 11:17 Водитель насмерть сбил школьницу в Коломые
- 11:05 Под завалами могут быть люди: очевидцы рассказали о взрыве на Позняках в Киеве
- 10:15 Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первое фото и видео ЧП
- 10:09 В Украине второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19
- 09:55 Стал известен календарь матчей сборной Украины в элите Лиги наций-2020
- 09:42 Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки
- 09:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:59 В страшной аварии на трассе Днепр – Запорожье погибли двое взрослых и ребенок: фото и видео с места трагедии
- 08:35 Обвиняемого в организации убийства ветерана АТО «Сармата» отпустили из-под домашнего ареста на курорт
- 08:32 «Десна» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 27-го тура чемпионата Украины
- 07:59 На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия
Под завалами могут быть люди: очевидцы рассказали о взрыве на Позняках в Киеве (видео)
В Киеве на месте взрыва в девятиэтажке на проспекте Григоренко под завалами находятся люди. Ведется спасательная операция. Взрыв прогремел около 10 часов утра, когда большинство жильцов находились в квартирах.
Из пострадавшего подъезда эвакуирован 21 человек. Еще одного жильца извлекли из-под завалов рухнувших квартир. Троих человек готовятся вытаскивать после расчистки обвалившихся конструкций.
В девятиэтажном здании разрушены квартиры на этажах с четвертого по седьмой. Журналист Влад Антоненко сообщает, что есть угроза обрушения верхних этажей — восьмого и девятого.
В районных группах в соцсетях жители Харьковского массива выдвигают версии о причинах взрыва. Жильцы отмечают, что накануне чувствовали запах газа. Только жалобы поступали не от жителей пострадавшего дома, а от жильцов соседнего здания.
Также очевидцы вспоминают, что незадолго до взрыва в доме меняли газовые счетчики.
Напомним, взрыв в доме в Дарницком районе прогремел утром 21 июня. На месте работают спасатели и техника, приехали кареты «скорых» и полиция.
Фото ДСНС України/Facebook229
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...