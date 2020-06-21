«Выбивали» деньги на криминальный «общак»: в Закарпатье задержали рэкетиров (фото)

Происшествия

В Закарпатье задержаны рэкетиры, которые вымогали деньги у предпринимателей Тячевского района. Напомним, ранее на Львовщине задержали вымогателей, от действий которых пострадали перевозчики, доставляющие пассажиров из Польши в Украину.

- В полицию обратились предприниматели и перевозчики Тячевского района и сообщили о системном вымогательстве у них группой лиц во главе с так называемым в криминальных кругах «смотрящим за Тячевским районом», — сообщает ГУ Нацполиции Закарпатской области. — Пострадавшие жаловались, что эта группа, угрожая физической расправой и повреждением имущества, вымогала деньги от перевозчиков, которые в районе формировали строительные бригады и вывозили их на заработки за рубеж.

Суммы были разные — от 200 до 3000 долларов. Выяснилось, что незаконно добытые средства шли на так называемый криминальный «общак».Деньги распределяли между участниками преступного мира по иерархии, часть средств передавалась лицам из их окружения, которые отбывали наказание за совершение тяжелых преступлений.

В субботу, 20 июня, во время получения денег были задержаны «на горячем» два фигуранта дела. Среди задержанных — 58-летний «смотрящий». У них изъяты деньги и тетрадь с черновыми записями так называемого «общака».

Как сообщали «ФАКТЫ», во время обыска в Киеве полицейские обнаружили 400 тысяч долларов воровского «общака».

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