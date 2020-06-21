26.64 / 26.81 29.71 / 30.03
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации умер после перенесенного инсульта (фото)

13:25 21 июня 2020
Свен-Арне Хансен

В возрасте 74 лет умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) норвежец Свен-Арне Хансен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Известно, что функционер в середине марта перенес инсульт, после чего организм не смог справиться с последствиями болезни. Также Свен-Арне сдавал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным.

Отметим, что Хансен с 2003-го по 2015-й возглавлял на родине федерацию легкой атлетики, после чего стал главой руководящего органа по легкоатлетическим видам спорта в Европе, сменив швейцарца Хансйорга Вирца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер трехкратный олимпийский чемпион по водному поло венгр Тибор Бенедек.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

взрыв

Причиной взрыва в доме на Позняках могла быть взрывчатка: Аваков озвучил версии

армия

Прощай, «совок»: в сети обсуждают необычную церемонию выпуска украинских офицеров (фото, видео)

дом

Взрыв на Позняках в Киеве: последствия происшествия показали с воздуха

самолет и щенки

На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер