Президент Европейской легкоатлетической ассоциации умер после перенесенного инсульта (фото)

Спорт

В возрасте 74 лет умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) норвежец Свен-Арне Хансен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

World Athletics is deeply saddened to hear that @EuroAthletics President Svein Arne Hansen (@SvenPres) died on Saturday (20) at the age of 74.



https://t.co/K6J2jPdUp4 pic.twitter.com/jwlKopX3yf — World Athletics (@WorldAthletics) June 20, 2020

Известно, что функционер в середине марта перенес инсульт, после чего организм не смог справиться с последствиями болезни. Также Свен-Арне сдавал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным.

Отметим, что Хансен с 2003-го по 2015-й возглавлял на родине федерацию легкой атлетики, после чего стал главой руководящего органа по легкоатлетическим видам спорта в Европе, сменив швейцарца Хансйорга Вирца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер трехкратный олимпийский чемпион по водному поло венгр Тибор Бенедек.

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