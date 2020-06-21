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Нацгвардейцы попали в аварию возле взорвавшегося в Киеве дома (видео)
В Киеве в районе жилмассива Позняки, где утром взрывом была разрушена многоэтажка, столкнулись два служебных автомобиля Нацгвардии. Бойцы спешили на помощь в разборе завалов и на подъезде к нужной улице попали в ДТП.
Видео опубликовал Киев Оперативный.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, территория вокруг места взрыва было оцеплена и ограждена. Жильцам дома пока не разрешают вернуться в квартиры, поскольку есть опасность новых разрушений. От взрыва рухнули перекрытия в квартирах на этажах с четвертого по восьмой. Есть риск, что обрушатся и верхние — девятый и десятый — этажи.
На разборе завалов работают около 500 человек. Пока известно о двух погибших. Тело одной из жертв находится на уровне первого этажа.670
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?