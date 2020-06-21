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Происшествия

Нацгвардейцы попали в аварию возле взорвавшегося в Киеве дома (видео)

14:20 21 июня 2020
дтп

В Киеве в районе жилмассива Позняки, где утром взрывом была разрушена многоэтажка, столкнулись два служебных автомобиля Нацгвардии. Бойцы спешили на помощь в разборе завалов и на подъезде к нужной улице попали в ДТП.

Видео опубликовал Киев Оперативный.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, территория вокруг места взрыва было оцеплена и ограждена. Жильцам дома пока не разрешают вернуться в квартиры, поскольку есть опасность новых разрушений. От взрыва рухнули перекрытия в квартирах на этажах с четвертого по восьмой. Есть риск, что обрушатся и верхние — девятый и десятый — этажи.

На разборе завалов работают около 500 человек. Пока известно о двух погибших. Тело одной из жертв находится на уровне первого этажа.

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