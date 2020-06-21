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Происшествия

Взрыв в Киеве: спасатели уточнили данные о жертвах

15:01 21 июня 2020
взрыв

В Киеве на месте взрыва многоэтажного дома по ул. Крушельницкой (Позняки, Дарницкий район) пока что нашли одну жертву — пожилую женщину. Такие данные по состоянию на 14:00 обнародовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Из дома был эвакуирован 21 человек, трое жильцов извлечены из-под завалов и отправлены в больницу.

Ранее в полиции говорили о двух жертвах взрыва. Спасатели уточняют, что разбор завалов еще продолжается, до нижних этажей специальная техника пока не добралась. К работам привлечены около 500 человек, работают кинологи со служебными собаками.

Фото dsns.gov.ua

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