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Взрыв в Киеве: спасатели уточнили данные о жертвах
В Киеве на месте взрыва многоэтажного дома по ул. Крушельницкой (Позняки, Дарницкий район) пока что нашли одну жертву — пожилую женщину. Такие данные по состоянию на 14:00 обнародовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Из дома был эвакуирован 21 человек, трое жильцов извлечены из-под завалов и отправлены в больницу.
Ранее в полиции говорили о двух жертвах взрыва. Спасатели уточняют, что разбор завалов еще продолжается, до нижних этажей специальная техника пока не добралась. К работам привлечены около 500 человек, работают кинологи со служебными собаками.
Фото dsns.gov.ua643
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?