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Из затонувшего возле пляжа в Одессе танкера вытекло топливо: детали и фото ЧП
Днем в воскресенье, 21 июня, из танкера Delfi, севшего на мель в акватории популярного одесского пляжа «Дельфин» 22 ноября 2019 года, произошла утечка топлива.
По словам очевидцев, образовавшееся пятно достигло солидных размеров и с помощью течения и ветра «взяло курс» к берегу.
Это, естественно, вызвало панические настроения, однако пляжники не очень-то торопились покидать насиженные места. В первую очередь они стали собирать «в кучу» свои вещи, продолжая наблюдать за «темными пятнышками» на морской поверхности.
Меньше повезло тем, кто во время разлива находился непосредственно в воде.
В Одесском горсовете информацию о ЧП подтвердили, сообщив, что соответствующие службы уже доставили на место сорбент и разлив топлива удалось оперативно локализовать.
В настоящее время с отдыхающим проводят разъяснительную работу поясняя, что купаться в море нельзя. Специалисты мониторят показатели качества морской воды.
Напомним, состояние морской воды у одесского побережья значительно ухудшилось еще в конце мая.
Ранее «ФАТЫ» сообщали, что изначально владелец судна должен был убрать его из акватории до 31 марта 2020, однако этого не произошло. В Администрации морских портов Украины сообщили, что срок для подъема танкера продлили до 25 июня после того, как дело взяла на личный контроль генпрокурор Ирина Венедиктова.
Фото «Думская»248
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