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Украинский чемпион мира, защитивший титул со сломанной рукой, сразится за новый пояс (фото)
Непобедимый украинский боксер, 32-летний чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20 побед, 14 из них — нокаутом), который в феврале 2020-го защитил титул со сломанной рукой, проведет объединительный бой с обладателем пояса WBC, 25-летним мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом (16 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), сообщает латиноамериканское подразделение ESPN.
Известно, что бой украинца за новый пояс пройдет в Китае 15 августа этого года (судя по тому, что сам Далакян лайкнул пост в Twitter ESPN, договоренность о проведении поединка достигнута).
У Хулио Сесара Мартинеса одно поражение на профессиональном ринге, у Артема Далакяна — ни одного
Отметим, за свою 9-летнюю карьеру в профессиональном боксе Артем Далакян лишь раз сражался за пределами Украины, когда в феврале 2018-го в Инглвуде (США) выиграл у американца Брайана Вилории чемпионский бой за вакантный пояс WBA. После этого все четыре защиты титула боксер провел в Киеве.
Добавим, что Мартинес защищал свой пояс в феврале 2020-го, победив британца Джея Харриса (17 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжелом весе.
Фото Twitter ESPN, Instagram82
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