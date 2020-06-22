26.60 / 26.82 29.62 / 30.05
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинский чемпион мира, защитивший титул со сломанной рукой, сразится за новый пояс (фото)

12:07 22 июня 2020
Артем Далакян

Непобедимый украинский боксер, 32-летний чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20 побед, 14 из них — нокаутом), который в феврале 2020-го защитил титул со сломанной рукой, проведет объединительный бой с обладателем пояса WBC, 25-летним мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом (16 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), сообщает латиноамериканское подразделение ESPN.

Известно, что бой украинца за новый пояс пройдет в Китае 15 августа этого года (судя по тому, что сам Далакян лайкнул пост в Twitter ESPN, договоренность о проведении поединка достигнута).

У Хулио Сесара Мартинеса одно поражение на профессиональном ринге, у Артема Далакяна — ни одного

Отметим, за свою 9-летнюю карьеру в профессиональном боксе Артем Далакян лишь раз сражался за пределами Украины, когда в феврале 2018-го в Инглвуде (США) выиграл у американца Брайана Вилории чемпионский бой за вакантный пояс WBA. После этого все четыре защиты титула боксер провел в Киеве.

Добавим, что Мартинес защищал свой пояс в феврале 2020-го, победив британца Джея Харриса (17 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжелом весе.

Фото Twitter ESPN, Instagram

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

грабитель в Кременчуге

В Кременчуге скончалась кассир, которую грабитель избил на рабочем месте (фото)

Флаг ЛГБТ на памятнике

В Киеве на меч Родины-матери "повесили" флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

операция «Френтик»

Операция «Френтик»: американские пилоты были в шоке, увидев, как женщины строят аэродром под Полтавой

Масштабное ДТП на Крещатике: центр Киева замер в пробках

Центр Киева застрял в пробках из-за масштабной аварии (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер