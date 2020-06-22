Спорт

Украинский чемпион мира, защитивший титул со сломанной рукой, сразится за новый пояс (фото)

Непобедимый украинский боксер, 32-летний чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20 побед, 14 из них — нокаутом), который в феврале 2020-го защитил титул со сломанной рукой, проведет объединительный бой с обладателем пояса WBC, 25-летним мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом (16 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), сообщает латиноамериканское подразделение ESPN.

Известно, что бой украинца за новый пояс пройдет в Китае 15 августа этого года (судя по тому, что сам Далакян лайкнул пост в Twitter ESPN, договоренность о проведении поединка достигнута).

У Хулио Сесара Мартинеса одно поражение на профессиональном ринге, у Артема Далакяна — ни одного

Отметим, за свою 9-летнюю карьеру в профессиональном боксе Артем Далакян лишь раз сражался за пределами Украины, когда в феврале 2018-го в Инглвуде (США) выиграл у американца Брайана Вилории чемпионский бой за вакантный пояс WBA. После этого все четыре защиты титула боксер провел в Киеве.

Добавим, что Мартинес защищал свой пояс в феврале 2020-го, победив британца Джея Харриса (17 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжелом весе.

Фото Twitter ESPN, Instagram

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