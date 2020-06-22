СМИ обнаружили признаки махинации на тендерах «Укрзалізниці»

Деньги

100 миллионов гривен могут осесть в карманах менеджеров «Укрзалізниці», а каждому пассажиру придется переплачивать за билеты, так как в их

стоимость заложили цены на топливо Об этом сообщает «СтопКор».

Журналисты выяснили, что, несмотря на снижение стоимости топлива с начала года, «Укрзалізниця» продолжает закупать масла по космическим ценам. В декабря 2019 года «УЗ» запланировала закупку моторных масел. Процедура приобретения затянулась, и только в марте объявили два идентичных тендера на сумму более 250 млн гривен. Участвовали 7 компаний. Среди них — два крупнейших в Украине завода — производителя масел, компании «Торум» и «Мироил», которые много лет сотрудничали с «УЗ», а также компания «КСМ-Трейд», которая также неоднократно предоставляла услуги учреждению. Но заказчик отклонил предложения и допустил к аукциону всего 2 компании — ООО «Корнет Холдинг» и ООО «Научно-производственное предприятие «Хилл Корпорейшн — Юкрейн».

«После того как была размещена документация в „Прозорро“, на следующий день нас сняли. Таким образом, происходит отрезание конкурентов, уменьшается круг участников, что является признаком неконкурентной борьбы», — цитирует «СтопКор» директора компании «КСМ-Трейд» Алексея Буйнацкого.

По мнению аналитика движения «За честные закупки» Анастасии Бондаренко, решение тендерного комитета неправомерно.

«Две компании имеют нарушения в тендерных предложениях, их предложения не соответствуют требованиям и должны быть отклонены. Но заказчик, несмотря на эти нарушения, допустил эти компании и будет принимать решение о подписании договора», — заявила Бондаренко.

«Единственной причиной отклонения предложений участников, которые предлагали масла такого известного украинского производителя, как

КСМ-ПРОТЕК, стало то, что они не загрузили в систему несколько страниц технических условий на изготовление одного из семи (!) закупаемых масел, а поэтому технические показатели предложенного масла якобы не соответствуют требованиям АО „Укрзаліизниця“. Но данное утверждение не выдерживает никакой критики, поскольку не загруженные страницы не касались закупаемых масел и содержали информацию об изготовлении масел другого вида», — говорится в материале. Авторы статьи добавляют, что предложения допущенных к аукциону компаний не соответствуют требованиям заказчика, имели большое количество несоответствий в тендерных предложениях и должны быть отклонены.

В частности, «Хилл Корпорейшн — Юкрейн» предоставила документ о техническом соответствии товара, который тестировался в испытательном

центре ТОО «Атлантик АФ» в Казахстане. На самом деле такого испытательного центра в Казахстане не существует, а под таким названием

значится мебельное предприятие.

По данным журналистов «СтопКор», проводить этот тендер и. о. Иван Юрик вообще не имел права. По иску ООО «Торум» 25 мая 2020 Хозяйственный суд Киева запретил филиалу «Центр обеспечения производства» Укрзалізниці" совершать действия и принимать решения, направленные на продолжение указанных процедур.

27 мая было открыто исполнительное производство и вручено соответствующее постановление заместителю директора филиала «Центр

обеспечения производства» Юрию Шиганову. Однако решение суда руководством «УЗ» было проигнорировано, и 28 мая был проведен электронный

аукцион и определен победитель. А 19 июня ближе к ночи в срочном порядке был подписан контракт с ООО «Корнет Холдинг».

22 июня представители компаний, которых неправомерно лишили возможности участвовать в тендере, предоставили в «УЗ» официальные письма с ценами, а также обратились с соответствующими письмами к премьер-министру Денису Шмыгалю, и в НАБУ с требованием проверить прозрачность тендерной процедуры и наличие коррупционной составляющей.

Как сообщали ранее СМИ, 15 июня у филиала «Центра обеспечения производства» АО «Укрзалізниця» состоялась акция протеста. Недавно назначенного на должность Юрия Шиганова активисты обвинили в очередной коррупционной схеме.

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