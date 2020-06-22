В Кременчуге скончалась кассир, которую грабитель избил на рабочем месте (фото)

Происшествия

В понедельник, 22 июня, в реанимации Кременчугской городской больницы (Полтавская область) от полученных накануне травм скончалась 35-летняя кассир финансового учреждения «Швидко Гроші». На женщину прямо на рабочем месте напал неизвестный мужчина. (На днях в Днепре налетчик с пистолетом отобрал у мужчины 4 миллиона гривен.)

— Двадцатого июня после пяти часов вечера в помещение отделения кредитного союза по улице Киевской, 6, зашел крепкого телосложения мужчина в черной бейсболке и белом респираторе, высокий, коротко стриженный. На вид, судя по записи видеокамеры, лет 45−60, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Нанеся кассирше несколько ударов тупым предметом, замотанным в тряпку, забрал деньги из сейфа и скрылся в неизвестном направлении. В состоянии шока окровавленная женщина выбежала на улицу, где ее увидели прохожие и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. К сожалению, полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители объявили злоумышленника в розыск. Пока неизвестно, какой суммой денег он завладел. Открыто уголовное производство по статье «Разбой, направленный на завладение имуществом в больших или особо больших размерах или сопряженный с нанесением тяжких телесных повреждений».

Ранее «ФАКТЫ"сообщали о том, что недавно в центре Киева вооруженная банда украла у врача ценное медоборудование стоимостью несколько сотен тысяч гривен.

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Фото — ГУ НП в Полтавской области

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