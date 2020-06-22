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Происшествия

Командира батальона ОУН Коханивского отправят в тюрьму

12:49 22 июня 2020
Николай Коханивский

Шевченковский районный суд Киева приговорил лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского к двум годам лишения свободы.

Как сообщает hromadske, в 2017 году полиция задержала Николая Коханивского по подозрению в стрельбе из пневматического оружия. Инцидент произошел во время драки с бывшим командиром взвода «Правого сектора» Русланом Качмалой, известным также под позывным «Рэм».

Суд приговорил Коханивского к двум годам заключения, с отсрочкой исполнения на год в качестве «условного срока».

Гражданский иск о компенсации убытков не рассматривался, так как представители истца не явились на заседание.

Как сообщалось ранее, лидер «Добровольческого движения «ОУН» Коханивский заявил, что его соратников пытались выгнать из общежития для переселенцев — это и стало причиной конфликта с Качмалой.

Фото Микола Коханівський/Facebook

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