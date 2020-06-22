Гороскоп

Спокойствие и сдержанность: гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака

Вторник, 23 июня, — девиз дня: «Тише едешь — дальше будешь». «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака.

Овен

Проявите спокойствие и сдержанность, ваши резкие высказывания могут глубоко ранить окружающих.

Телец

Благоприятный и плодотворный день, удастся решить множество накопившихся дел. Однако звезды дают совет: не поддавайтесь соблазнам.

Близнецы

Проявив фантазию и творческий подход к делам, сумеете получить то, к чему стремились.

Рак

День сулит немало поводов для радости как в личной, так и в профессиональной сфере.

Лев

Предстоит непростой день. Но благодаря своей целеустремленности и деловой активности вам удастся добиться успеха, что, конечно же, вызовет уважение у окружающих.

Дева

В начале дня возможны какие-то несостыковки или проволочки в делах, но ближе к обеду все наладится. Берегитесь травм — внимательно смотрите под ноги и по сторонам.

Весы

Многие начинания окажутся удачными. Это неплохой период для поиска источников дополнительного заработка.

Скорпион

День побед. Звезды говорят, что вам отлично удастся справиться со всеми выпавшими на сегодня испытаниями.

Стрелец

Не стоит на этот день возлагать особые надежды. В денежных делах будьте внимательны и осторожны.

Козерог

Вы, скорее всего, найдете новый источник вдохновения, благодаря которому будете готовы взяться за самые сложные проекты.

Водолей

Вероятно, вам представится шанс вложить деньги в какое-то выгодное дело, но все же следует просчитать все риски.

Рыбы

Ваша манера принимать все близко к сердцу и нервничать из-за пустяков может привести к негативным последствиям. Постарайтесь не допустить этого.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», как лучше распределить дела на этой неделе — с 22 по 28 июня — согласно лунному календарю.



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