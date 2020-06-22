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Гороскоп

Атмосфера любви и романтики: гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

21:04 25 июня 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пятница, 26 июня, — день сулит пройти в атмосфере любви и романтики.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака.

(Гороскоп на весь июнь читайте здесь.)

Овен

Предстоит немало поездок и встреч. Новое знакомство может перерасти в дружеские отношения.

Телец

После бурной трудовой деятельности вам захочется тишины и покоя. Устройте себе полноценный отдых. Просмотр фильма или чтение занимательной книги поможет восстановить душевное равновесие.

Близнецы

Появится возможность перенять чужой опыт, научиться чему-то новому и полезному. Не исключено, что удастся получить ответ на вопрос, давно не дававший покоя не только вам, но и близким.

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Рак

У вас накопилось немало вопросов и претензий к окружающим, но сегодня не время выяснять отношения. Некоторые представительницы слабого пола имеют шанс встретить свою судьбу.

Лев

Плодотворный день. Звезды будут особенно благосклонны к тем, кто имеет дело с недвижимостью или занят в сфере услуг. Некоторых одиноких Львов ждет романтическое приключение.

Дева

Чрезмерная подозрительность может испортить настроение не только вам, но и окружающим. Лучше займитесь чем-то более продуктивным.

Весы

Сегодня важно прислушиваться к советам опытных проверенных людей или друзей. Они помогут избежать неправильных шагов, чтобы не наделать серьезных ошибок.

Скорпион

Скучать сегодня точно не придется — вас ждет много интересных дел. Главное, чтобы хватило на все это сил.

Стрелец

Вы способны справиться с любыми трудностями. Старайтесь не поддаваться на провокации, спокойно отстаивайте свои интересы.

Козерог

Вы будете пребывать в расслабленном состоянии, поэтому деловая активность окажется совсем невысокой. Вероятно новое знакомство, которое привнесет перемены в вашу жизнь.

Водолей

Сегодня для вас важна мера во всем. Старайтесь больше отдыхать и почаще бывайте на свежем воздухе.

Рыбы

Многие Рыбы почувствуют, что у них открылось второе дыхание, и они с энтузиазмом возьмутся за новые дела. Важно только не смешивать личные и деловые интересы.

Хорошего вам дня!

Ранее Дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака.

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