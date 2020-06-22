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Атмосфера любви и романтики: гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака
Пятница, 26 июня, — день сулит пройти в атмосфере любви и романтики.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака.
Овен
Предстоит немало поездок и встреч. Новое знакомство может перерасти в дружеские отношения.
Телец
После бурной трудовой деятельности вам захочется тишины и покоя. Устройте себе полноценный отдых. Просмотр фильма или чтение занимательной книги поможет восстановить душевное равновесие.
Близнецы
Появится возможность перенять чужой опыт, научиться чему-то новому и полезному. Не исключено, что удастся получить ответ на вопрос, давно не дававший покоя не только вам, но и близким.
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Рак
У вас накопилось немало вопросов и претензий к окружающим, но сегодня не время выяснять отношения. Некоторые представительницы слабого пола имеют шанс встретить свою судьбу.
Лев
Плодотворный день. Звезды будут особенно благосклонны к тем, кто имеет дело с недвижимостью или занят в сфере услуг. Некоторых одиноких Львов ждет романтическое приключение.
Дева
Чрезмерная подозрительность может испортить настроение не только вам, но и окружающим. Лучше займитесь чем-то более продуктивным.
Весы
Сегодня важно прислушиваться к советам опытных проверенных людей или друзей. Они помогут избежать неправильных шагов, чтобы не наделать серьезных ошибок.
Скорпион
Скучать сегодня точно не придется — вас ждет много интересных дел. Главное, чтобы хватило на все это сил.
Стрелец
Вы способны справиться с любыми трудностями. Старайтесь не поддаваться на провокации, спокойно отстаивайте свои интересы.
Козерог
Вы будете пребывать в расслабленном состоянии, поэтому деловая активность окажется совсем невысокой. Вероятно новое знакомство, которое привнесет перемены в вашу жизнь.
Водолей
Сегодня для вас важна мера во всем. Старайтесь больше отдыхать и почаще бывайте на свежем воздухе.
Рыбы
Многие Рыбы почувствуют, что у них открылось второе дыхание, и они с энтузиазмом возьмутся за новые дела. Важно только не смешивать личные и деловые интересы.
Хорошего вам дня!
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