Происшествия

Заявление об исчезновении 57-летнего жителя Херсона поступило от его дочери 18 июня. Она рассказала, что отец занимается сельскохозяйственным бизнесом и еще 14 июня на собственном автомобиле ВАЗ-2109 у.е.хал по делам к своему компаньону в село Виноградово Олешковского района. После этого на телефонные звонки мужчина не отвечал. Сначала дочка не волновалась, ведь отец ранее уезжал на несколько суток по делам. Однако когда пошли уже пятые сутки и он не выходил на связь, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. (Недавно под Одессой бандиты жестоко пытали и ограбили фермерскую семью.)

Полицейские объявили мужчину в розыск. В первую очередь опросили 39-летнего компаньона пропавшего, к которому он собирался поехать. Мужчина подтвердил, что товарищ действительно приезжал к нему 14 июня, но в тот же день уехал в Черкассы на закупку овощей. Оперативники отработали эту версию, но она не подтвердилась: на связь с черкасским предпринимателем пропавший не выходил.



Как рассказал «ФАКТАМ» начальник Управления уголовного розыска полиции Херсонщины Денис Каримов, его подчиненные совместно со следователями и сотрудниками Олешковского отделения полиции раскрыли преступление в течение суток. Опросили коллег пропавшего, знакомых и родственников, проверили видео с камер наблюдения, чтобы отследить движение автомобиля херсонца. Но его следы «обрывались» в Олешковском районе. Была большая вероятность, что пропавший стал жертвой дерзкого преступления. Правоохранители отработали различные версии. В том числе и убийство. В то же время компаньон из Виноградовки, к которому ездил мужчина, путался в показаниях, нервничал, вел себя подозрительно. В тот же день он признался в совершении преступления.

По словам задержанного, фермер приехал к нему и стал требовать деньги на ведение совместного бизнеса по выращиванию и продаже овощей. Этот компаньон якобы не впервые вымогал у него большие суммы, из-за чего он был вынужден даже брать кредиты. На этот раз фермер отказался давать деньги. Во время конфликта он выстрелил в гостя из собственного охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем тело погибшего подозреваемый отнес в его же автомобиль, после чего утопил машину в Северо-Крымском канале. Во время проведения следственных действий мужчина показал это место. Машину с телом извлекали из воды с помощью тросов водолазы ГСЧС.

Вероятному убийце сообщено о подозрении по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком убийстве в Винницкой области. В Барском районе налетчик хладнокровно застрелил фермера и его жену, а затем вынес из дома сейф с деньгами.



«ФАКТЫ» писали также о том, что на Харьковщине фермеры занимались вербовкой сезонных работников, которых по факту содержали в неволе и принуждали к бесплатному труду.

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