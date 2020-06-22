"Фармак" предоставит школам гранты на реализацию экопроектов в рамках проекта "Экошкола"

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Крупный производитель лекарственных средств компания «Фармак» (Киев) построит экоуголок, закупит 40 контейнеров для макулатуры и установит три бесконтактных сенсорных смесителя и накопительный бак для воды в школах Украины в рамках проекта «Экошкола», который компания реализует в сотрудничестве с ОО «Украинский экологический клуб «Зеленая Волна». Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, ученики 25 школ со всей Украины представили свои экопроекты, направленные на сохранение природных ресурсов и экономию средств образовательных учреждений. Три лучших — получили мини-гранты от АО «Фармак» на реализацию своих проектов.

Проекты-победители: Первое место: Потичанский филиал I-II ст. с дошкольным подразделением ОЗ «Решетиловский лицей им. И. Л. Олейника» с проектом «Создание экоуголка» получит грант на сумму 25 000 грн.

Второе место: Новояворовская ООШ № 2 I-III ступеней с проектом «Утилизация вторсырья с целью энергосбережения на базе второй школы» получит грант на сумму 20 000 грн.

Третье место: ООШ I-III ступеней № 1 Мирноградского городского совета Донецкой области с проектом «Умные краны» получит грант на сумму 15 000 грн.

Кроме того, были отмечены проекты в специальных номинациях.

Приз зрительских симпатий — КЗСОР «Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей», г. Сумы с проектом «Изготовление экобумаги» получит грант на сумму 7000 грн.

Специальный приз от АО «Фармак» — Шосткинский учебно-воспитательный комплекс: специализированная школа I-III ступеней — лицей Шосткинского городского совета с проектом «Бесконтактная экономия воды» получит грант на сумму 15 000 грн.

Победителей выбрала конкурсная комиссия, в состав которой вошли: Павлик Павел Николаевич, операционный директор АО «Фармак»; Зубарева Елена Вячеславовна, руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития; Сергиенко Ирина Николаевна, директор Детского оздоровительного-экологического центра Оболонского района. Киева; Халаим Александра Олеговна, кандидат биологических наук, председатель ОО «Украинский экологический клуб „Зеленая Волна“»; Бэй Ирина Николаевна, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии высокомолекулярных соединений НАН Украины; Артемьева Надежда Александровна, менеджер грантовых проектов ОО «Гринкубатор»; Козак Елена Милановна, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры экологии Национального университета «Киево-Могилянская академия»; Филоненко Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры методики естественно-математического образования и технологий университета ИППО Киевского университета им. Б. Гринченко.

«Скажите, вы можете представить свою жизнь без воздуха, воды, тепла? А можете представить жизнь без бумаги, лекарств и электроэнергии? И важный вопрос — как сбалансировать производство, необходимое для всех, с экологией? Иногда простые правила и привычки могут спасти и жизнь, и планету от вредного воздействия. Именно этому мы обучаем школьников в «Экошколе». Надеемся, что они поделятся этими знаниями с родителями и друзьями. Сегодня все, кто с нами — лидеры. Лидеры перемен и лидеры новой экологической Украины. В которой работают только экологически сознательные предприятия, как «Фармак», — сказал операционный директор АО «Фармак» Павел Павлик.

По его словам, миссия «Фармак» — делать доступным лечение эффективными и качественными лекарствами, лекарства компании присутствуют практически во всех терапевтических группах; ежегодно на рынок выводится в среднем 20 лекарственных препаратов и примерно 110 находятся в разработке.

Вместе с тем, по его словам, в процессе производства появляются различного рода отходы и выбросы.

«Фармак» — экологически сознательная компания. В 2019 году потребление электроэнергии уменьшилось на 10%; газа на 23% на гривну выпущенной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество выбросов уменьшилось на 22,99%. За последние 5 лет на экологические проекты было потрачено в общей сложности более 55 млн грн. В 2020 году более 100 000 евро было инвестировано в модернизацию Участка по очистке промышленных сточных вод Департамента по производству АФИ. Всё это отвечает не только миссии, целям и политике Компании, но и целям Глобального договора ООН в сфере защиты окружающей среды. «Фармак» стал первой фармацевтической компанией, присоединившейся к Сети Глобального договора ООН. А в 2019 году исполнительный директор вошел в состав наблюдательного совета Сети в Украине", — сказал Павлик.

Председатель ОО «Украинский экологический клуб «Зеленая Волна» к. б. н. Александра Халаим отметила, что в когда конце лета 2019 года было принято решение о переходе с проектом «Экошкола» в онлайн-формат, основное стремление было охватить как можно больше слушателей и предоставить равные возможности школьной молодежи со всей страны приобретать современные знания по экологии и защите окружающей природной среды, формировать свои локальные экологические сообщества и представлять свои проекты на конкурсе «Экошколы».

«Тогда мы не понимали, что идем на один шаг впереди общемировых тенденций по виртуализации образования. Мы не ожидали, что онлайн-платформа „Экошкола“ уже в первый год своего существования примет 300+ участников из всех областей Украины, которые успешно пройдут полный курс обучения (12 лекционных занятий, тестов и домашних заданий). Это — индикатор заинтересованности украинской молодежи в экологических вопросах и наша надежда на экобезопасное будущее страны. 25 заявок на школьные экопроекты было подано на финальный конкурс „Экошколы“, и мы вместе с участниками защиты имели возможность совершить путешествие с запада на восток, с севера на юг Украины. Были интересные темы, глаза детей, горящие желанием менять свой местный мир к лучшему», — отметила она.

Согласно сообщению, в «Экошколе» было зарегистрировано более 1200 учеников со всех уголков Украины. В финальном конкурсе мини-грантов приняли участие более 25 городов, городков и сел. В частности, заявки поступили из следующих населенных пунктов — Старый Мизунь, Селидово, Славянск, Изяславск, Люботин, Бердянск, Шостка, Белая Церковь, Львов, с. Дивизия (Одесская обл.), пгт Кушугум, Шумск, Краматорск, Лютеж, Мирноград, с. Дубрыничи, Ватутино и другие.

В 2020 году к проекту «Экошкола» от «Фармак» присоединился Национальный центр «Малая академия наук Украины».

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