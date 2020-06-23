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Гламур

Победительница украинского "Голос. Діти" покорила судей американского талант-шоу (видео)

9:54 23 июня 2020
Данелия Тулешова

13-летняя Данелия Тулешова, которая несколько лет назад победила в вокальном шоу «Голос.Діти» на 1+1 в команде MONATIKa, в очередной раз отметилась на международной сцене. Несколько дней назад сеть всколыхнуло видео, на котором девушка покорила сердца американцев, выступив на одном из самых популярных площадок США — Americas Got Talent. На сцене она исполнила песню Tears Of Gold — Faouzia и получила четыре «да» от судей. Юной певице из Казахстана аплодировали стоя и зрители и судьи. Менее чем за неделю видео выступления Данелии в сети YouTube собрало более 1 миллиона просмотров.

«Мы с Данелией на связи, но еще не успели обсудить ее выступление. Я горжусь ею. То, что я сделал на „Голос.Діти“ — лишь капля в ее океане таланта. Еще тогда я знал, что своим талантом она будет завоевывать весь мир, и сейчас она это доказывает. Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит — она сверхталантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей», — поделился MONATIK в студии утреннего шоу «Сніданок з 1+1».

Сейчас победительница шоу «Голос.Діти-4» Данелия Тулешова готовится к следующим этапам шоу.

Напомним, Данелия Тулешова в десять лет стала победительницей четвертого сезона вокального шоу «Голос.Діти-4». Хрупкая девочка в интервью «ФАКТАМ» рассказала о своих мечтах и планах на будущее.

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